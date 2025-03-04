День финансов: приостановка военной помощи от США и план обороны Европы — Finance.ua

День финансов: приостановка военной помощи от США и план обороны Европы Сегодня 17:45

Во вторник, 4 марта, в центре внимания оказались США, Китай и Европа.

Приостановка военной помощи от США. Президент Дональд Трамп Президент Дональд Трамп отдал приказ приостановить всю военную помощь Украине. США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока Трамп не определит, что лидеры Украины «демонстрируют добросовестную преданность миру». Приказ распространяется на всю американскую военную технику, которая сегодня не находится в Украине, включая оружие, находящееся в пути самолетами и кораблями или ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Спикер МИД Польши Павел Вронский подтвердил приостановку США военной помощи Украине. По его словам, США приняли решение о приостановлении военной помощи Украине без консультаций с союзниками.

Со своей стороны вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что предоставление Вашингтону экономических интересов в восстановлении и развитии Украины станет лучшей гарантией безопасности.

Смягчение санкций против россии. Reuters, ссылаясь на собственные источники, Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет , что Белый дом попросил Государственный департамент и Министерство финансов подготовить список санкций против рф, которые можно смягчить. В настоящее время санкционные ведомства готовят предложения по снятию ограничений с отдельных российских юридических и физических лиц, в том числе с некоторых олигархов.

План обороны Европы. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила оборонный план ЕС с целью увеличения расходов на оборону. По ее словам, план перевооружения Европы — это набор предложений, как использовать все финансовые рычаги, которые есть в распоряжении ЕС, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал безотлагательно сейчас, а также в течение более длительного периода в течение этого десятилетия.

Кстати, современные европейцы, с их доступом к развитым финансовым рынкам и стабильной правовой системе, активно вкладывают средства в разные сферы. Больше всего их интересуют недвижимость, технологии, зеленый бизнес и ценные бумаги. Finance.ua в новом материале исследовал популярные сейчас в Европе инвестиционные направления, чтобы лучше понять, как формируются современные тренды:

Пошлины США против Китая. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары. Новые тарифы вступают в силу уже сегодня, во вторник, 4 марта.

Китай в ответ США ввел новые пошлины в размере 15% на американскую курятину, пшеницу и другие товары.

Также правительство Китая ввело ограничительные меры против 26 американских компаний, деятельность большинства которых связана с предоставлением услуг Пентагону.

Доходность американских государственных облигаций находится около минимумов с начала декабря на опасениях эскалации внешнеторговых разногласий.

Цель Украины относительно замороженных активов рф. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что цель Украины — конфискация всех замороженных активов россии. Речь идет о сумме 300 млрд долларов. Он добавил, что Украина прошла долгий путь, но сегодня одна из самых больших финансовых побед за три года полномасштабной войны — использование российских замороженных активов.

Крупнейшие государства Европы изучают возможность конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, составляя планы соглашения о прекращении огня в Украине.

В то же время Венгрия на встрече послов Европейского Союза отклонила проект документа о поддержке Украины. В проекте документа говорилось о гарантиях безопасности, которые ЕС может предоставить Украине, а также о новом пакете военной помощи.

Тарифы на коммунальные услуги. Шмыгаль Шмыгаль заявил , что Кабинет Министров на сегодняшний день не рассматривал вопрос поднятия тарифов на газ и электроэнергию. «У нас нет дискуссии относительно тарифов в правительстве. То есть мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

RozetkaPay откроет счета для покупателей и продавцов. Финтех-компания RozetkaPay, часть группы компаний Rozetka-EVO, Финтех-компания RozetkaPay, часть группы компаний Rozetka-EVO, получила лицензию НБУ , позволяющую открывать счета для физических и юридических лиц. На первом этапе счета будут открываться покупателям, пользующимся услугой «Оплата частями», далее — и для продавцов маркетплейсов группы компаний.

Изменения в Бюджетный кодекс. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий приоритизацию капитальных расходов и введение единых критериев отбора проектов для финансирования.

Ситуация на денежном рынке. Аналитики ICU Аналитики ICU говорят , что падение курса доллара в последнее время было ситуативным. В ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/$ до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному.

Объем частных денежных переводов. По По данным НБУ, объемы частных денежных переводов в январе текущего года уменьшились на 19,9% и составили 0,7 млрд долларов. Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, сократилась на 19,1%, в свою очередь поступившие через официальные каналы другие частные переводы уменьшились на 25,5%.

Работа в ІТ. В феврале компании В феврале компании опубликовали на DOU 5856 вакансий — ожидаемо меньше, чем в рекордном январе — на 589 вакансий. Однако этот показатель все равно выше, чем в любом другом месяце за последние три года. В 44 категориях снизилось количество вакансий в феврале, в 10 выросло.

Лидер по количеству предложений работы с бронированием в Украине — производственная отрасль. Вакансии с этой же опцией есть для строителей, водителей, фармацевтов, продавцов, кассиров.

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