День финансов: новые правила налогообложения НДС, уровень мобилизации в Украине, доходность депозитов Сегодня 17:45

Пятница, 12 сентября. АМКУ взялся за кешбэк-программы банков, МВФ прогнозирует нехватку $20 млрд для Украины, а Европа и Британия ужесточают санкции против рф.

Санкции против рф

Европейский Союз продлил действие персональных санкций против лиц и организаций из рф, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. Также в ЕС завершают работу над 19 пакетом, там рассматривают дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки.

Великобритания также объявила о введении новых санкций против российского теневого флота и ряда физических и юридических лиц, поддерживающих военную машину россии. По данным британского правительства, ограничительные меры принимаются на фоне «российских авиаударов, которые нарушили воздушное пространство НАТО в Польше и повредили здание Кабинета министров в Киеве».

Кроме того, Великобритания объявила о зимней помощи Украине на 142 млн фунтов.

Уровень мобилизации и резервы в Украине

Министр обороны Денис Шмигаль заявил , что уровень мобилизации в Украине остается стабильным и позволяет не только компенсировать потери личного состава, но и формировать резервы. По словам Шмыгаля, за последние 12 месяцев мобилизация в Украине демонстрирует тенденцию роста, обеспечивая потребности армии.

Добавим, что Кабмин упорядочил работу военно-врачебных комиссий и ввел единый стандарт осмотра для всех Сил обороны.

Проценты по депозитам

Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев заявил , что после решения НБУ оставить без изменений учетную ставку, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых.

Кешбэк-программы от банков

АМКУ предоставил рекомендации десяти банкам по предотвращению нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в части кешбэк-программ. Комитет обнаружил случаи, когда сообщения о кешбэке не содержат полной или точной информации об условиях, ограничениях или исключениях. Это может вводить клиентов в заблуждение, поэтому они рискуют не получить обещанный кешбэк.

💳 В современном мире банковская карта — это уже не просто средство оплаты, а персональный ключ к повседневной жизни. Она связана с мобильными приложениями, онлайн-платежами, социальными выплатами и даже электронной подписью. Именно поэтому ее потеря может повлечь за собой не только много стресса, но и потенциальную угрозу для ваших финансов.

В новой статье расскажем, как действовать, когда потеряли карту: куда обращаться, как перевыпустить карту и какие меры безопасности предлагают украинские банки 👇

Приоритеты в программе действий правительства

Кабмин утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Минэкономики будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей. Среди них: развитие и масштабирование бизнеса, современная промышленная политика, проверки бизнеса.

Рынок труда

Государственная служба занятости представила новый сервис «Тренды рынка труда», позволяющий отслеживать изменения на рынке труда, анализировать тенденции и перспективы развития.

По данным НБУ, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и находит способы уменьшения кадрового дефицита. Острота дефицита кадров снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема все еще актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало больше участия населения на рынке труда.

В то же время, по словам президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, после решения Кабмина разрешить молодым ребятам от 18 до 22 лет выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что парни массово увольняются и «бегут» из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.

С другой стороны, пограничная служба Польши сообщает о росте числа молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих в страну после изменения правил выезда из Украины.

Комиссия при покупке ОВГЗ

С 11 сентября при покупке государственных облигаций в приложении «Дія» придется платить 0,2% комиссию. Ее ввел Укргазбанк, который обрабатывает транзакции для этих операций. То есть, это комиссия именно Укргазбанка, а не брокера-партнера при покупке облигаций.

Отметим, что, по подсчетам компании Civitta, 60 самых популярных услуг в «Дії» ежегодно экономят гражданам около 49 млрд гривен.

Новые правила налогообложения НДС

С 1 октября 2025 года начинает действовать закон, предусматривающий ряд изменений по налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС). Так, до 1 января 2028 года продлено применение кассового метода по НДС для операций по поставке электрической энергии, угля и/или продуктов его обогащения, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Кроме того, введена новая налоговая льгота по НДС — применение режима освобождения от налогообложения НДС при передаче мелиоративных систем, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Украине будет недоставать еще $20 млрд к 2027 году

Международный валютный фонд считает , что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценки правительства в Киеве на целых 20 миллиардов долларов, именно тогда, когда должны начаться переговоры по новому пакету помощи.

