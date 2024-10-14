День финансов: новые функции в «Армия+», воинский учет от 16 до 25 лет, МВФ снизил комиссии для заемщиков — Finance.ua

День финансов: новые функции в «Армия+», воинский учет от 16 до 25 лет, МВФ снизил комиссии для заемщиков Сегодня 17:36

В понедельник, 14 октября, речь шла о следующем:

Новые функции в приложении «Армия+». Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, включая обучение. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, в будущем также Приложение Армия+ станет универсальным цифровым помощником военнослужащего, следующая версия получит новые функции, включая обучение. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, в будущем также появятся электронные военные билеты и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Также стало известно, запустят ли автоматические отсрочки через «Резерв+» до 9 ноября.

Воинский учет: мужчин от 16 до 25 лет. Правительство Украины приняло постановление, Правительство Украины приняло постановление, которым разрешается автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 16 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров.

Семьи военнопленных могут получить до 100 тысяч гривен. Если ваш близкий человек находится в плену, то члены семьи могут обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая Если ваш близкий человек находится в плену, то члены семьи могут обратиться в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая функционирует при Минреинтеграции.

Украинский бизнес жалуется на сложности с бронированием. Представители украинского бизнеса жалуются, что не могут переподтвердить свой статус Представители украинского бизнеса жалуются, что не могут переподтвердить свой статус критичности , чтобы продлить бронирование сотрудников. Учитывая динамику запросов бизнеса по этому вопросу, проблема приобретает системный характер.

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины. Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2024 год. Бюджет будет бездефицитным

Повышение налогов «задним числом». Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников «в тень». Об этом во время Бизнес-форума «Сделано в Украине» Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников «в тень». Об этом во время Бизнес-форума «Сделано в Украине» сообщил основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он уточнил, что речь идет о тени в секторе заработной платы, которая составляет 35%.

МВФ снизил комиссии для заемщиков. Совет директоров МВФ 11 октября принял решение об Совет директоров МВФ 11 октября принял решение об уменьшении уровня своих комиссий, влияющих на стоимость ресурсов для развивающихся стран. Украина может сэкономить до 700 млн долларов.

В Нацбанке прокомментировали решение МВФ снизить комиссии для заемщиков.

Базовое пособие в размере 4500 грн. В Украине правительство планирует внедрить базовое социальное В Украине правительство планирует внедрить базовое социальное пособие для наиболее уязвимых слоев населения, включая пенсионеров. Сообщается, что размер пособия в 4,5 тыс. грн повлияет на выплаты для пожилых людей.

Когда пенсионеры-ВПЛ должны проходить процедуру идентификации для продления выплат.

ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. гривен. В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности из-за возможности иметь доход, не выходя из дома. Некоторым специалистам В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности из-за возможности иметь доход, не выходя из дома. Некоторым специалистам обещают заработную плату до 50 тыс. гривен.

Регионы Украины, в которых покупают больше всего авто. Как сообщает Укравтопром, в прошлом месяце Как сообщает Укравтопром, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Какие самые популярные легковые автомобили у частных и корпоративных клиентов.

Правительство начало раздавать 3 млрд на инвестпроекты. Правительство одобрило подписание двух специальных инвестиционных договоров для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Первый договор будет Правительство одобрило подписание двух специальных инвестиционных договоров для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Первый договор будет заключен между Кабинетом Министров Украины, ООО фирма «Астарта-Киев» и ООО «Астарта Агро Протеин».

🌱 Кстати, инвестиции в солнечные и ветровые электростанции в Украине приобретают все большую актуальность на фоне значительных потерь в энергетике вследствие российских атак и из-за глобальных тенденций к переходу на возобновляемые источники энергии.

В этой статье рассмотрим основные преимущества и вызовы, связанные с инвестициями, а также перспективы развития возобновляемой энергетики в Украине.

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