Украинские педагоги назвали низкие зарплаты самым большим разочарованием в профессии

В то же время, финансовые условия остаются основным фактором неудовлетворения работой. 73% учителей назвали низкую зарплату главной причиной разочарования в профессии.
По данным исследования, средняя зарплата педагогов более чем на 30% ниже средней в стране.
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Поэтому более 25% учителей вынуждены дополнительно заниматься репетиторством вне школы.
Среди других факторов, которые демотивируют педагогов, большое количество бумажной работы и дополнительные обязанности.
Карьерный рост часто сводится к повышению категории
Для 47% учителей карьерный рост, прежде всего, связан с повышением квалификационной категории.
В то же время, авторы исследования обращают внимание на ограниченное количество других профессиональных траекторий, которые могли бы способствовать развитию и удержанию специалистов в системе образования.
Проблемы с привлечением кадров начинаются еще до выхода молодых специалистов на рынок труда: 19% студентов педагогических специальностей уже планируют сменить в будущем профессиональную сферу.
Исследование фиксирует нехватку учителей физики, математики, английского языка и информатики.
Также 22% учителей работают без присвоенной квалификации «учитель», а 51% директоров школ считают отсутствие педагогической подготовки риском качества преподавания.
Ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение заработных плат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.