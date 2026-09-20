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Украинские педагоги назвали низкие зарплаты самым большим разочарованием в профессии

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73% учителей разочаровывает зарплата
73% учителей разочаровывает зарплата, Фото: magnific
Украинские учителя в целом удовлетворены выбранной профессией, однако низкие зарплаты, перегрузки, ограниченные возможности карьерного развития остаются главными проблемами образовательной сферы.
Об этом свидетельствует исследование «Становление нового украинского учителя», проведенное ЮНЕСКО по запросу Верховной Рады и Министерства образования и науки Украины, пишет Work.ua.

73% учителей разочаровывает зарплата

Около 69% опрошенных педагогов удовлетворены решением работать в образовании. Для 61% одной из главных причин выбора профессии стало желание работать с детьми.
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В то же время, финансовые условия остаются основным фактором неудовлетворения работой. 73% учителей назвали низкую зарплату главной причиной разочарования в профессии.
По данным исследования, средняя зарплата педагогов более чем на 30% ниже средней в стране.
Поэтому более 25% учителей вынуждены дополнительно заниматься репетиторством вне школы.
Среди других факторов, которые демотивируют педагогов, большое количество бумажной работы и дополнительные обязанности.

Карьерный рост часто сводится к повышению категории

Для 47% учителей карьерный рост, прежде всего, связан с повышением квалификационной категории.
В то же время, авторы исследования обращают внимание на ограниченное количество других профессиональных траекторий, которые могли бы способствовать развитию и удержанию специалистов в системе образования.
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Проблемы с привлечением кадров начинаются еще до выхода молодых специалистов на рынок труда: 19% студентов педагогических специальностей уже планируют сменить в будущем профессиональную сферу.
Исследование фиксирует нехватку учителей физики, математики, английского языка и информатики.
Также 22% учителей работают без присвоенной квалификации «учитель», а 51% директоров школ считают отсутствие педагогической подготовки риском качества преподавания.
Ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение заработных плат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплатаОбразование
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