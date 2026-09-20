Как сменить работу, оставшись в той же компании Сегодня 16:12 Карьерный план на 3 месяца: как сменить работу, не меняя компанию, Фото: magnific

Недовольство работой не всегда означает, что нужно искать нового работодателя. Иногда достаточно изменить характер задач, получить больше ответственности или обсудить с руководителем возможности профессионального развития.

Специалисты budni.robota.ua составили трехмесячный план, который поможет проверить, есть ли перспективы роста у нынешней компании.

Определите, что именно вас не устраивает

Сначала стоит разобраться, что вызывает недовольство: не хватает более сложных задач, признания результатов, возможностей для развития или, наоборот, стало слишком много работы.

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Составьте два списка: что в работе вас устраивает и что хотелось бы поменять. Это поможет определить проблемы, которые можно решить без увольнения.

Выберите одну карьерную цель

Не следует пытаться изменить все одновременно. Выберите один приоритет на ближайшие три месяца. Это может быть переход к более сложным задачам, подготовка к разговору о пересмотре зарплаты, развитии конкретных навыков или получении новой зоны ответственности.

Цель должна быть конкретной, чтобы к концу трех месяцев можно было оценить результат.

Обсудите планы с руководителем

Руководитель может не знать, что вы заинтересованы в более сложных задачах или хотите развиваться в другом направлении. Поэтому следует прямо рассказать о своих профессиональных целях и спросить, какие возможности есть у компании.

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Во время разговора попробуйте договориться о конкретных шагах и сроках. К примеру, это может быть участие в новом проекте, обучение или постепенное расширение обязанностей.

Попробуйте новую задачу

На втором месяце сосредоточьтесь на практике. Возьмите задачу, которая выходит за пределы привычных обязанностей и помогает приблизиться к определенной цели.

В то же время, развитие не должно превращаться в бесплатное увеличение нагрузки. Если новые обязанности не дают опыта, перспектив роста или смены роли, это следует обсудить с руководителем.

Развивайте нужные навыки

Для профессионального роста может не хватать не мотивации, а определенных знаний или практического опыта. Определите, какие навыки помогут достичь вашей цели, и попробуйте развивать их непосредственно во время работы.

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Если интересует менеджмент, возьмите на себя координацию части командной работы. Для перехода в аналитику попытайтесь работать с данными или отчетностью. Если хотите развиваться в публичных коммуникациях, присоединитесь к подготовке презентаций или выступлений.

Это поможет получить практический опыт и проверить, действительно ли вам интересно новое направление.

Фиксируйте результаты

Записывайте новые задачи, завершенные проекты, полученную обратную связь и договоренности с руководителем. Через шесть-восемь недель оцените, что изменилось и приблизились ли вы к своей цели.

Если прогресс небольшой, можно скорректировать план или повторно обсудить ситуацию с руководителем.

Через три месяца решите, что делать дальше

В конце третьего месяца проверьте, стало ли больше интересных задач, выполняются ли договоренности и изменилось ли ваше отношение к работе.