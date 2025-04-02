День финансов: Народный банк по версии FinAwards, изменения от ГНС, отмена ограничений в 150 тыс. грн — Finance.ua

День финансов: Народный банк по версии FinAwards, изменения от ГНС, отмена ограничений в 150 тыс. грн Сегодня 17:45

В среду, 2 апреля, стало известно, какие криптовалюты декларируют украинские чиновники и какую информацию с 1 марта 2025 года получает ГНС.

НБУ отменил ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц. Национальный банк Украины не продлил регуляторное ограничение в размере 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту». Об этом Национальный банк Украины не продлил регуляторное ограничение в размере 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту». Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Какую информацию с 1 марта 2025 года получает ГНС. Как Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через сеть Интернет и получают за них денежные переводы.

Шаги вместо копеек. Национальный банк планирует отчеканить следующий тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Новая монета появится после решения Верховной Рады. Об этом Национальный банк планирует отчеканить следующий тираж монет в 50 копеек уже «шагами». Новая монета появится после решения Верховной Рады. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Правительство изменило порядок бронирования от мобилизации. Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения Порядок бронирования военнообязанных от мобилизации снова изменили. Изменения касаются как отдельных отраслей, так и в целом процедуры бронирования.

В «Армии+» появились шесть новых рапортов на увольнение.

Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники. Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций увеличилось на 10%.

Что происходит с ценами на квартиры в Украине. Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости Dim. Ria исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости по состоянию на конец марта 2025 года. Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости Dim. Ria исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости по состоянию на конец марта 2025 года. Проанализировали движение цен, спроса и предложения, сравнив их месяц к месяцу и год к году.

«Золотые яйца» Минобороны. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в условиях полномасштабного вторжения рф.

🏆 Награды на FinAwards-2025✨

Сервис, с помощью которого лучше всего обменивать криптовалюту. 28 марта в Киеве во время ежегодной премии FinAwards 2025 определили победителя номинации «Лучший сервис криптообмена». Триумфатором этой 28 марта в Киеве во время ежегодной премии FinAwards 2025 определили победителя номинации «Лучший сервис криптообмена». Триумфатором этой номинации стал ObmenAT24.

Лучшая программа лояльности. В этом году за награду боролись семь компаний. В этом году за награду боролись семь компаний. Победителем стала NovaPay и ее выгода по оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay.

Лучший продукт каско в Украине по версии FinAwards 2025. Триумфатором этой Триумфатором этой награды стал СК «Арсенал Страхование». В прошлом году они были на втором месте.

Эксперт года FinTech. В этой номинации соревновались те, кто внедряет инновации и делает финансовые услуги доступными и удобными для украинцев. В этом году первое место В этой номинации соревновались те, кто внедряет инновации и делает финансовые услуги доступными и удобными для украинцев. В этом году первое место завоевал операционный директор RozetkaPay Алексей Миропольский.

Лучшие премиальные карты. В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карт» боролись 18 банков. Лучшим были В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карт» боролись 18 банков. Лучшим были названы ПриватБанк и пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.

Где в Украине самый дешевый кредит МФО. Одна из номинаций нынешней премии: «Самый дешевый кредит МФО». Победителем по этой Одна из номинаций нынешней премии: «Самый дешевый кредит МФО». Победителем по этой номинации стал CreditBox. Второе место занял Moneyveo. Третья ступенька в активе CreditPlus.

«Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025. В этом году В этом году победителем номинации «Народный банк» стал абанк. За последние два года это вторая победа банка ы этой номинации.

Лучший руководитель маркетинга в МФО. «Золото» в этой категории «Золото» в этой категории досталось директору департамента маркетинга и продаж Moneyveo Серафиме Олиной.

Инфлюенсер года инвестиционного рынка. «Золото» «Золото» получила учредитель школы финансов BY finance Юлия Баткалова. Юлия является инвестором с практикой, финансовой экспертом программы «Утро дома», телеканала ДОМ.

Какие банки в Украине признаны самыми инновационными. 1 место — 1 место — ПриватБанк со следующими инновационными проектами: «Конверты», программа лояльности «Привет», сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке, открытие счета ФЛП в Приват24 для физлиц и Digital карта Business GO.

Карта № 1 в кошельке. Избрали и Избрали и победителя номинации «Карта № 1 в кошельке». В этом году за победу в этой номинации боролись 15 банков! Победителем стал ПУМБ и его дебетовая карта «ВсеКАРТА».

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