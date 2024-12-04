День финансов: налоги для ФЛП, ликвидация КРАИЛ, доставка паспортов за границу — Finance.ua

День финансов: налоги для ФЛП, ликвидация КРАИЛ, доставка паспортов за границу Сегодня 17:45

В среду, 4 декабря, Верховная Рада приняла ряд важных законопроектов:

законопроект № 9256-д направлен на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом;

законопроект № 11 028 о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество;



законопроекты № 10 319 и № 11 443, направленные на борьбу с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Это необходимо для членства в Организации экономического сотрудничества и развития;



законопроект № 9319, согласно которому повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года;

законопроект № 11 090 о повышении акцизного налога на табачные изделия;



законопроект № 12 076 предлагает автоматически ставить на воинский учет граждан по достижении 17-летнего возраста.



Также Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Он стремится повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе.

О других событиях среды:

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