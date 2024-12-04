Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка) — Finance.ua
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Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Про це пише Опендатабот.

Середня сума

Зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч — до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року.
5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч. Сума виданих позик сягла 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази.
За рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. Варто зазначити, що у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
670 тисяч договорів укладається в середньому щомісяця цьогоріч — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.
Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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