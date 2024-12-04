Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка) — Finance.ua

Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)

Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Про це пише Опендатабот.

Середня сума

Зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч — до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року.

5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч. Сума виданих позик сягла 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази.

За рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. Варто зазначити, що у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

670 тисяч договорів укладається в середньому щомісяця цьогоріч — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

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