Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців — Finance.ua

Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців

Верховна Рада проголосувала за законопроєкти, спрямовані на боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. Це необхідно для членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку.

Так, законопроєкт № 10 319, схвалений в цілому, дозволить внести зміни до Податкового кодексу України для врахування рекомендацій Ради ОЕСР.

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Там закликали ухвалити законодавство, що прямо забороняє відрахування з бази оподаткування хабарів іноземним посадовцям у міжнародних ділових операціях. Також в ОЕСР закликали до постійного моніторингу ефективності механізму заборони такого відрахування.

Окрім того, депутати схвалили законопроєкт № 11 443 про приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

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«Тут трохи було [непорозуміння] з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи», — зазначив Железняк.

Ці законопроєкти необхідно треба було ухвалити до наступного етапу перемовин щодо членства України в ОЕСР. 13 грудня планується фінальний звіт перед подачею заявки, зазначив Железняк.

ОЕСР — організація, до складу якої входять 38 найбільших та найрозвиненіших економік світу, які виробляють орієнтовно дві третини світового ВВП. ОЕСР є місцем вивчення та дискусій, здійснює пошуки та аналіз, що допомагають урядам визначити стратегію виходу на формальні угоди між країнами-членами і які будуть реалізовуватися національними інституціями чи в інших міжнародних домовленостях.

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У червні 2018 року Україна підписала договір з ОЕСР щодо поглиблення співпраці, зокрема у сфері боротьби з корупцією, експортного кредитування та надання експортних гарантій, а у 2019 році почала переговори про вступ.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до ОЕСР 5 липня 2022 року на полях Конференції з питань відновлення в Лугано.

hromadske За матеріалами:

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