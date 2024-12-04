Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців — Finance.ua
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Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців

Казна та Політика
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Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців
Рада ухвалила законопроєкти щодо боротьби з підкупом іноземних посадовців
Верховна Рада проголосувала за законопроєкти, спрямовані на боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. Це необхідно для членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев.
Так, законопроєкт № 10 319, схвалений в цілому, дозволить внести зміни до Податкового кодексу України для врахування рекомендацій Ради ОЕСР.
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Там закликали ухвалити законодавство, що прямо забороняє відрахування з бази оподаткування хабарів іноземним посадовцям у міжнародних ділових операціях. Також в ОЕСР закликали до постійного моніторингу ефективності механізму заборони такого відрахування.
Окрім того, депутати схвалили законопроєкт № 11 443 про приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.
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«Тут трохи було [непорозуміння] з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи», — зазначив Железняк.
Ці законопроєкти необхідно треба було ухвалити до наступного етапу перемовин щодо членства України в ОЕСР. 13 грудня планується фінальний звіт перед подачею заявки, зазначив Железняк.
ОЕСР — організація, до складу якої входять 38 найбільших та найрозвиненіших економік світу, які виробляють орієнтовно дві третини світового ВВП. ОЕСР є місцем вивчення та дискусій, здійснює пошуки та аналіз, що допомагають урядам визначити стратегію виходу на формальні угоди між країнами-членами і які будуть реалізовуватися національними інституціями чи в інших міжнародних домовленостях.
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У червні 2018 року Україна підписала договір з ОЕСР щодо поглиблення співпраці, зокрема у сфері боротьби з корупцією, експортного кредитування та надання експортних гарантій, а у 2019 році почала переговори про вступ.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до ОЕСР 5 липня 2022 року на полях Конференції з питань відновлення в Лугано.
За матеріалами:
hromadske
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