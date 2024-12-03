Президент Євроради вважає, що вступ України позитивно вплине на економіку ЄС — Finance.ua

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Президент Євроради вважає, що вступ України позитивно вплине на економіку ЄС

Казна та Політика
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Президент Євроради вважає, що вступ України позитивно вплине на економіку ЄС
Президент Євроради вважає, що вступ України позитивно вплине на економіку ЄС
Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу.
Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу.
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Журналісти запитали Кошту, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі. Йдеться про потенціал України, коли вона стане членом ЄС, у тому числі з точки зору природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.
На думку Кошти, у цей список ще можна додати «фактор висококваліфікованої робочої сили».
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«В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС», — впевнений президент Європейської ради.
На початку вересня експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.
Наприкінці листопада стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.
За матеріалами:
Європейська правда
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