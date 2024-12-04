Рада ухвалила закон щодо компенсацій для переселенців за знищене житло — Finance.ua

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Рада ухвалила закон щодо компенсацій для переселенців за знищене житло

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон щодо компенсацій для переселенців за знищене житло
Рада ухвалила закон щодо компенсацій для переселенців за знищене житло
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11 028 щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. За відповідне рішення проголосували 288 нардепів.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
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Зокрема, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО, які:
  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
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До другого читання відповідний перелік категорій ВПО розширили на тих, хто:
  • має на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи;
  • має на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
  • має на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.
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Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який спрямований на забезпечення житлових прав ВПО та передбачає створення інформаційної бази даних об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО.
Також для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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