Рейдерство в Украине: количество дел падает, но захватов имущества все больше Сегодня 10:32

Дела о препятствии бизнесу и захвате имущества предприятий в этом году до суда еще не дошли

В Украине продолжает уменьшаться количество уголовных производств, связанных с рейдерством. С начала года правоохранители открыли 103 таких дела — на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в пять раз меньше, чем в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот

В среднем в этом году ежемесячно открывается около 15 уголовных производств в отношении рейдерства. Больше всего их зафиксировали в марте — 31 дело.

Наиболее распространенной категорией остается подделка документов, подаваемых для государственной регистрации компаний и ФЛП. По соответствующей статье Уголовного кодекса открыли 74 производства, или 72% от общего количества.

Еще 17 дел касаются противоправного завладения имуществом предприятий, учреждений или организаций, а 12 — противодействия законной хозяйственной деятельности.

Дел стало меньше, но завладений имуществом — больше

Несмотря на общее сокращение количества производств, дел о противоправном завладении имуществом предприятий стало больше. Их уже открыли больше, чем за весь прошлый год.

В то же время доля таких дел в общей структуре рейдерских производств выросла более чем вдвое — с 7% в 2025 году до 17% в этом году.

Подозрение сейчас объявили только по каждому пятому делу — по 21 из 103 производств. В суд направили 11 дел и все они касаются подделки документов.

В то же время, ни одно производство, открытое в этом году по статьям о противодействии законной хозяйственной деятельности или противоправном завладении имуществом предприятий, до суда пока не дошло.

Ранее мы сообщали , что операция НАБУ и САП «Форрест Гамп» стала одним из последних наиболее резонансных дел в этом году. Она касается разоблачения масштабной схемы рейдерского захвата недвижимости и предприятий в Киеве.

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