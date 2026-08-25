0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейдерство в Украине: количество дел падает, но захватов имущества все больше

69
Дела о препятствии бизнесу и захвате имущества предприятий в этом году до суда еще не дошли
Дела о препятствии бизнесу и захвате имущества предприятий в этом году до суда еще не дошли
В Украине продолжает уменьшаться количество уголовных производств, связанных с рейдерством. С начала года правоохранители открыли 103 таких дела — на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в пять раз меньше, чем в 2021 году.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
В среднем в этом году ежемесячно открывается около 15 уголовных производств в отношении рейдерства. Больше всего их зафиксировали в марте — 31 дело.
Рейдерство в Украине: количество дел падает, но захватов имущества все больше
Наиболее распространенной категорией остается подделка документов, подаваемых для государственной регистрации компаний и ФЛП. По соответствующей статье Уголовного кодекса открыли 74 производства, или 72% от общего количества.
Еще 17 дел касаются противоправного завладения имуществом предприятий, учреждений или организаций, а 12 — противодействия законной хозяйственной деятельности.
Место для вашей рекламы

Дел стало меньше, но завладений имуществом — больше

Несмотря на общее сокращение количества производств, дел о противоправном завладении имуществом предприятий стало больше. Их уже открыли больше, чем за весь прошлый год.
Рейдерство в Украине: количество дел падает, но захватов имущества все больше
В то же время доля таких дел в общей структуре рейдерских производств выросла более чем вдвое — с 7% в 2025 году до 17% в этом году.
Подозрение сейчас объявили только по каждому пятому делу — по 21 из 103 производств. В суд направили 11 дел и все они касаются подделки документов.
В то же время, ни одно производство, открытое в этом году по статьям о противодействии законной хозяйственной деятельности или противоправном завладении имуществом предприятий, до суда пока не дошло.
Ранее мы сообщали, что операция НАБУ и САП «Форрест Гамп» стала одним из последних наиболее резонансных дел в этом году. Она касается разоблачения масштабной схемы рейдерского захвата недвижимости и предприятий в Киеве.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems