Как принять участие в электронном аукционе на OpenMarket Сегодня 09:35

Электронные торги

Купить авто, квартиру или другое имущество на аукционе можно онлайн, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на OpenMarket, подать заявку на участие в конкретных торгах и уплатить гарантийный взнос. Но прежде стоит разобраться, как именно проходит аукцион и что нужно делать участнику.

Как отмечают в Минюсте, электронные торги на OpenMarket (ГП «СЕТАМ») позволяют приобрести автомобили, квартиры, коммерческую недвижимость, электронику, мебель и другое имущество. Преимущественно это арестованные активы, реализуемые в рамках исполнительного производства.

Вместе с ГП «СЕТАМ» Минюст подготовил видеогайд, на котором показан весь процесс — от открытия аукциона до определения победителя и формирования протокола.

Как проходят торги

В день проведения аукциона участнику нужно авторизоваться на сайте OpenMarket, зайти в личный кабинет и открыть раздел «В торгах». Там можно увидеть текущую цену лота, сделанные ставки и время завершения аукциона.

Первая ставка соответствует стартовой цене лота. Каждое следующее предложение должно превышать предыдущее, по меньшей мере, на установленный шаг аукциона. Новую ставку можно сделать после того, как другой участник превысил ваше предыдущее предложение.

Читайте также Через систему OpenMarket продали имущество на 2 млрд грн

Торги проходят в дату, указанную на странице лота, с 9:00 до 18:00. Если за последние пять минут кто-то делает новую ставку, аукцион продолжается еще на 10 минут.

Такое продолжение может проходить несколько раз, но торги не могут продолжаться после 22:00. Поэтому на аукционе участникам важно следить не только за ценой, но и по времени завершения.

Победителем становится участник, который к моменту окончания торгов предложил самую высокую цену. Если в аукционе участвует только один человек, он может приобрести лот по стартовой цене. Если ни одной ставки не сделано, аукцион признают несостоявшимся.

Что происходит после аукциона

Не позднее следующего рабочего дня система формирует протокол с результатами торгов. В нем, в частности, указывается срок оплаты и реквизиты для ее осуществления.

Перед участием в аукционе рекомендуется заранее определить максимальную сумму, которую вы готовы предложить за лот. Также следует внимательно проверять каждую ставку перед подтверждением и следить за ходом торгов до самого завершения.

OpenMarket (ГП «СЕТАМ») является электронной платформой в сфере управления Министерства юстиции. Всего через систему аукционов уже реализовали активов более чем на 28,2 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.