Смілянського призначили головним реформатором митниці — Finance.ua

Смілянського призначили головним реформатором митниці Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Смілянського призначили головним реформатором митниці

Кабінет міністрів затвердив положення про урядового уповноваженого з питань реформування митних органів та призначив на цю посаду генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, який має громадянство США.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що до компетенції уповноваженого належить:

підготовка пропозицій щодо реформування митниці в рамках Національної стратегії доходів до 2030 року; підготовка пропозицій щодо залучення до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства та співпраці з такими інститутами; ініціювання прийняття нормативно-правових актів та внесення змін до них; опрацювання проектів нормативно-правових актів та подання пропозицій їх розробникам та Кабміну; участь у співпраці з міжнародними організаціями з митних питань та реалізація їхніх рекомендацій.

працювати над реформою митниці він буде на громадських засадах, тобто без отримання зарплати, паралельно продовжуючи виконувати обов’язки голови «Укрпошти». Як уточнив сам Смілянський у дописі на Facebook,, тобто без отримання зарплати, паралельно продовжуючи виконувати обов’язки голови «Укрпошти».

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«Протягом наступних декількох місяців я не планую детально коментувати свою діяльність на цій посаді, бо хочу досягнути результату, а не піару. Єдине виключення я зроблю, якщо буду відчувати тиск з боку кого б там не було (ну якщо раптом в когось з’явиться така хибна думка)», — зазначив він.

За словами Смілянського, ініціатива щодо його призначення виходила не від нього самого, однак він погодився, бо нібито побачив небажання інших людей йти на посаду, на якій «немає шансу сподобатися».

«Я бачу багато дійсно крутих людей, які з комфортного дивану розповідають, як це було б добре реформувати країну, але не йдуть цього робити. А я не хотів би потім розповідати з часткою „би“. Бо вважаю, що треба починати ставити в тому числі свою репутацію на дошку і пробувати дійсно робити можливим неможливе. Ніхто не гарантує що вийде, але принаймні треба починати пробувати», — написав він.

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Очільник «Укрпошти» зазначив, що був призначений, очевидно, через те, що за вісім років, відколи її очолив, на підприємстві не було жодного корупційного скандалу, а сам він за першою вищою освітою є аудитором і при цьому є сертифікованим у США аудитором та адвокатом.

«Як працює митниця, я теж непогано знаю. Я усвідомлюю, що враховуючи цю посаду, інтерес до моєї скромної персони, як і до помилок „Укрпошти“, зросте в рази, як і спроби знайти компромат. Будь ласка. Хай це буде додаткова мотивація, щоб косяки „Укрпошти“ виправити скоріше», — написав очільник держкомпанії.

Щодо ймовірного компромату він зазначив, що за вісім років «все, що хотіли, знайшли», а наявність у нього американського громадянства не заважатиме йому працювати урядовим уповноваженим, оскільки це «не чиновник і не держслужбовець».

Що робитиме Смілянський з митницею

Гендиректор «Укрпошти» подякував керівництву держави за довіру та пообіцяв докласти максимальних зусиль, аби її виправдати. Він вказав, що «бажаючих боротись з корупцією значно більше», ніж тих, хто, наприклад, хоче сплачувати мита за придбані за кордоном телефони.

«Введення (наприклад) 50% мита на вивіз літія та 0% на вивіз літієвих батарей створить круті робочі місця в Україні, але точно не збільшить кількість друзів на міжнародній арені. З чого там президент Трамп планує почати свою діяльність? Підказка — введення мита, щоб збільшити виробництво в США», — додав Смілянський.

Метою призначення уповноважений назвав вироблення протягом наступних трьох-чотирьох місяців разом з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та іншими учасниками абсолютно нової моделі митниці, де переважна більшість процесів базується на цифровізації, аналізу даних та моделюванні ризиків — без людського фактору або з його мінімальним впливом.

«Умовно, можна довго та безуспішно роками ганятись (або зображати біг) за контрабандою певних товарів, а можна зробити так, щоб їх просто не було можливості продати. Занизив ввізну вартість? Сплатиш більше ПДВ (бо бази інтегровані). Ну і тому подібне. Всіх секретів, звісно, розкривати не буду», — написав він.

При цьому Смілянський заявив, що готовий «почути усіх», зокрема й контрабандистів — аби зрозуміти, чому і як працюють їхні схеми, чи можна змінити правила гри так, щоб вивести їхню діяльність у легальну площину.

«Чи будуть в цей проект залучені міжнародні партнери? Безумовно. Бо Україна взяла на себе певні зобов’язання і має їх виконувати, як ми маємо, якщо прагнемо бути частиною ЄС, починати процес синхронізації процедур та процесів. До речі, одна з найкращих митниць світу — в Фінляндії. Тож будемо дивиться на міжнародний досвід», — додав новопризначений уповноважений.

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