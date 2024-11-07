Митники виявили з початку року порушень на понад 17 мільярдів — Finance.ua

Митники виявили з початку року порушень на понад 17 мільярдів Сьогодні 20:20 — Кримінал

Митники виявили з початку року порушень на понад 17 мільярдів

Протягом січня-жовтня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 8 004 порушення митних правил на 17,3 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У 2610 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 488 млн гривень.

Зокрема:

промислових товарів на суму 351 млн грн;

транспортних засобів на суму понад 75 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 56 млн грн;

валюти на суму 6 млн грн.

У 2 361 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 75 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 66 млн грн.

Інфографіка: Митна служба

На розгляд до суду митницями передали 4 559 справ про порушення митних правил на суму майже 17 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,1 млрд грн.

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