Уряд змінив процедуру контролю товарів на митниці — Finance.ua

Уряд змінив процедуру контролю товарів на митниці Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Уряд змінив процедуру контролю товарів на митниці

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Передусім йдеться про приведення постанов Кабінету Міністрів щодо переміщення товарів, які підлягають заходам офіційного контролю, у відповідність до законодавства України з метою:

спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску через державних кордон;

удосконалення та розвитку електронної взаємодії у пунктах пропуску при здійсненні попереднього документального контролю під час проходження митних процедур.

Так, рішенням уряду описи товарів приведено у відповідність до Митного тарифу України.

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Також встановлено, що ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України не здійснюється.

Окрім того, для цілей здійснення попереднього документального контролю передбачено необхідність подання електронних (сканованих) копій міжнародних документів до вебпорталу «Єдине вікно» без подання їх паперових оригіналів митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України.

Варто зауважити, що при ввезенні в Україну товарів, що підлягають відповідному контролю, продовжують діяти норми законодавства, згідно з якими такі товари повинні супроводжуватися оригіналами відповідних міжнародних сертифікатів.

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