Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar

Технології&Авто
178
Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar
Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar
Аналітики BlaBlaCar Україна дослідили, яким авто надають перевагу українці. Компанія проаналізувала понад 6,6 млн зареєстрованих на платформі автівок та близько 2 млн автівок з реєстру МВС України.

Найпоширеніші марки та моделі

Дані з платформи BlaBlaCar показують, що загалом серед її українських користувачів найпопулярнішими є автомобілі марок Volkswagen (25.4%) та Renault (15.8%). Ці бренди відзначаються своєю надійністю, економічністю в експлуатації та ергономічністю.
Найбільш розповсюдженими є моделі Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Renault Grand Scenic.
Водночас, загалом у Києві, Львові та Одесі переважають автомобілі марок Skoda, Ford, Toyota, Opel та Hyundai.
Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar

Тип авто та тип палива

За даними МВС України 2024 року щодо транспортних засобів, лідерами за типом кузова є універсали (38.6%), седани (23.8%) та хетчбеки (15.0%).
Більшість українських водіїв надають перевагу автомобілям із бензиновим (56.0%) та дизельним (33.7%) типами двигунів. Електродвигун наразі займає передостаннє місце (4.1%), на останньому — газовий тип двигуна (0.3%).
Майже половина авто (41.9%), якими володіють українці, 2010−2019 років випуску, третина (35.9%) — 2000−2009 років.

Електромобілі

За даними Укравтопрому, лідерами з реєстрації електромобілів є місто Київ, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Одеська області.
Найпопулярнішим електромобілем серед нових авто у столиці, на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині є Honda M-NV. У Київській області — Volkswagen ID.4. Серед вживаних авто лідерами є: у Києві, Київській та Дніпропетровській областях — Tesla Model Y, на Львівщині та Одещині — Nissan Leaf.
У травні 2024 року в опитуванні BlaBlaCar користувачі платформи (21.29%) зазначали, що розглядають альтернативи у вигляді електрокарів та гібридів, проте половина опитаних не планують змінювати своє нинішнє авто. Ще чверть почали задумуватися про їх покупку.
Загалом, як повідомив Укравтопром, у жовтні 2024 р. автопарк поповнили понад 1.9 тис. гібридів, що на 7% більше, ніж у жовтні 2023-го.

Плани та тенденції щодо купівлі авто

Нові авто. За даними Укравтопрому, найчастіше їх купують у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.
Вживані авто. Український автопарк продовжує поповнюватись такими авто. Згідно з даними Укравтопрому, у жовтні зʼявилось 16,3 тис. вживаних легковиків, пригнаних з-за кордону. У порівнянні з жовтнем минулого року, реєстрації впали на 23%.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.