Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar — Finance.ua

Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar Сьогодні 17:04 — Технології&Авто

Які авто обирають українці у 2024 році: дослідження BlaBlaCar

Аналітики BlaBlaCar Україна дослідили, яким авто надають перевагу українці. Компанія проаналізувала понад 6,6 млн зареєстрованих на платформі автівок та близько 2 млн автівок з реєстру МВС України.

Найпоширеніші марки та моделі

Дані з платформи BlaBlaCar показують, що загалом серед її українських користувачів найпопулярнішими є автомобілі марок Volkswagen (25.4%) та Renault (15.8%). Ці бренди відзначаються своєю надійністю, економічністю в експлуатації та ергономічністю.

Найбільш розповсюдженими є моделі Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Renault Grand Scenic.

Водночас, загалом у Києві, Львові та Одесі переважають автомобілі марок Skoda, Ford, Toyota, Opel та Hyundai.

Тип авто та тип палива

За даними МВС України 2024 року щодо транспортних засобів, лідерами за типом кузова є універсали (38.6%), седани (23.8%) та хетчбеки (15.0%).

Більшість українських водіїв надають перевагу автомобілям із бензиновим (56.0%) та дизельним (33.7%) типами двигунів. Електродвигун наразі займає передостаннє місце (4.1%), на останньому — газовий тип двигуна (0.3%).

Майже половина авто (41.9%), якими володіють українці, 2010−2019 років випуску, третина (35.9%) — 2000−2009 років.

Електромобілі

За даними Укравтопрому , лідерами з реєстрації електромобілів є місто Київ, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Одеська області.

Найпопулярнішим електромобілем серед нових авто у столиці, на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині є Honda M-NV. У Київській області — Volkswagen ID.4. Серед вживаних авто лідерами є: у Києві, Київській та Дніпропетровській областях — Tesla Model Y, на Львівщині та Одещині — Nissan Leaf.

У травні 2024 року в опитуванні BlaBlaCar користувачі платформи (21.29%) зазначали, що розглядають альтернативи у вигляді електрокарів та гібридів, проте половина опитаних не планують змінювати своє нинішнє авто. Ще чверть почали задумуватися про їх покупку.

Загалом, як повідомив Укравтопром, у жовтні 2024 р. автопарк поповнили понад 1.9 тис. гібридів, що на 7% більше, ніж у жовтні 2023-го.

Плани та тенденції щодо купівлі авто

Нові авто. За За даними Укравтопрому, найчастіше їх купують у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

Вживані авто. Український автопарк продовжує поповнюватись такими авто. Згідно з даними Укравтопрому, у жовтні зʼявилось 16,3 тис. вживаних легковиків, пригнаних з-за кордону. У порівнянні з жовтнем минулого року, реєстрації впали на 23%.

Ampercar За матеріалами:

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