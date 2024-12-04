17-річні автоматично ставатимуть на військовий облік: депутати підтримали закон — Finance.ua
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17-річні автоматично ставатимуть на військовий облік: депутати підтримали закон

Казна та Політика
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17-річні автоматично ставатимуть на військовий облік: депутати підтримали закон
17-річні автоматично ставатимуть на військовий облік: депутати підтримали закон
Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроєкт № 12 076, який пропонує автоматично ставити на військовий облік громадян при досягненні 17-річного віку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Як пояснили в міністерстві, цей процес відбуватиметься онлайн, без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК).
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Нововведення стане можливим завдяки «Резерв+». Після проходження ідентифікації та уточнення персональних даних через застосунок, Резерв+ автоматично генеруватиме військово-обліковий документ.
«Юнакам більше немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд. Вдячний народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи. Працюємо над спільною метою — зібрати усі державні послуги у смартфоні, аби зробити їх максимально доступними та прозорими для українців», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
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Він додав, що ця ініціатива не лише спростить процес взяття на облік, але й зробить його прозорішим та адаптованим до сучасних цифрових реалій.
Як додали у Верховній Раді, згідно з проєктом закону, командири військових частин, керівники розвідувального органу, керівники Центрального управління або регіонального органу СБУ матимуть право видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період — в день призову та про зарахування до списків військової частини.
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Жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби — беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
theБабель
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