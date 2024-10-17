«Держтаємниця» і «нема інформації»: у ЗСУ відмовились назвати кількість штрафів, які виписали порушникам військового обліку — Finance.ua

«Держтаємниця» і «нема інформації»: у ЗСУ відмовились назвати кількість штрафів, які виписали порушникам військового обліку Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

«Держтаємниця» і «нема інформації»: у ЗСУ відмовились назвати кількість штрафів, які виписали порушникам військового обліку

У ЗСУ не змогли надати інформацію про кількість штрафів, які були виписані громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, заявивши, що така інформація належить до державної таємниці або не облікується.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Українська правда» 24 вересня звернулась до глави Міноборони Рустема Умєрова та до командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка з запитами про надання інформації про кількість складених протоколів і виписаних штрафів за статтею ст. 210 КУпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період) з 16 липня.

Пізніше «Українська правда» отримала дві відповіді на запит — одна за підписом начальника управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Анатолія Прошина, а інша від Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Дніпропетровський ОТЦК та СП зазначив, що «запитувана інформація стосується проведення мобілізації людських ресурсів, оскільки на підставі запитуваних даних можна визначити кількість порушників військового обліку і опосередковано кількість людей, яких можна призвати на військову службу» і додали, що «відомості про проведення мобілізації належать до таких, що становлять державну таємницю».

«Отже запитувана вами інформація є інформацією з обмеженим доступом. З урахуванням цього… Дніпропетровський ОТЦК та СП має відмовити в задоволенні вашого запиту на отримання інформації», — йдеться у відповіді.

У Командуванні сухопутних військ ЗСУ повідомили, що «ведення обліку кількості складених протоколів про адмінпорушення за ст. 210 та 210−1 не передбачено», тому запитувана інформація у них «відсутня».

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