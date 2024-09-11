Виключені з військового обліку: які документи потрібні для виїзду за кордон — відповідь юриста — Finance.ua
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Виключені з військового обліку: які документи потрібні для виїзду за кордон — відповідь юриста

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Військовозобов’язані громадяни, які за результатами ВЛК були виключені з військового обліку, можуть перетинати державний кордон України. Для цього вони повинні мати при собі довідку з ВЛК та актуальний військово-обліковий документ.
Про це на порталі «Юристи.UA» написав адвокат Юрій Айвазян.

Страхування для виїзду за кордон

Виключені з військового обліку можуть виїжджати за кордон
В процесі загальної мобілізації деяких військовозобов’язаних громадян після військово-лікарської комісії можуть виключити з військового обліку за станом здоров’я.
Відповідаючи матері такого громадянина, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що виключення з військового обліку знімає з особи ряд інших обмежень, зокрема, заборону виїзду за межі України.
«Якщо Ваш син за рішенням ВЛК визнаний непридатним до проходження військової служби з виключенням з обліку, він має право на виїзд за кордон», — підкреслив адвокат.

Документи

Юрист наголосив, що для виїзду такого громадянина за кордон, навіть після виключення з військового обліку, потрібно надати на прикордонному пункті пропуску відповідні документи.
Крім закордонного паспорту, це:
  • чинний військово-обліковий документ;
  • довідка з військово-лікарської комісії.
За матеріалами:
Novyny.live
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