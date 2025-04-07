День финансов: курс гривны в марте, судьба украинских беженцев в ЕС, рекордный спрос на депозиты и ОВГЗ — Finance.ua

День финансов: курс гривны в марте, судьба украинских беженцев в ЕС, рекордный спрос на депозиты и ОВГЗ Сегодня 17:45

Понедельник, 7 апреля. Почему миллионы украинских беженцев в ЕС могут потерять свой правовой статус, и как правительство планирует дольше оставлять пенсионеров на рынке труда.

Судьба украинских беженцев в ЕС. С момента вторжения россии в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите стала правовым спасением почти для 4,3 миллиона украинцев. Однако миллионы украинских беженцев в ЕС С момента вторжения россии в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите стала правовым спасением почти для 4,3 миллиона украинцев. Однако миллионы украинских беженцев в ЕС могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса, поскольку нет четкого плана, позволяющего им остаться после прекращения огня с россией.

Закон о «добросовестных приобретателях». Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя». Документ устанавливает четкие сроки, в течение которых правоохранительные органы могут подать иск к предпринимателю о недобросовестном получении земли.

Оплата коммуналки за разрушенное жилье. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить начисление коммунальных услуг за поврежденное или разрушенное жилье после начала российского полномасштабного вторжения. Также предлагается внести изменения в существующие соответствующие нормативно-правовые акты, предусматривающие оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кстати, в рамках третьего этапа программы обновления Украины одобрено 130 проектов на общую сумму 4,5 миллиарда гривен. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, медучреждений, энергосистем и жилья для переселенцев.

Сдать квартиру в аренду и получать ежемесячный доход — классический способ пассивного заработка для инвесторов, которые не любят лишних рисков. Вместе с тем рядом с доходами всегда идут и налоги. В большинстве стран мира владельцы недвижимости должны их платить, если решили получать прибыль от сдачи жилья в аренду. В новой статье Finance.ua рассказывает о налогах на недвижимость в США и странах Европы, которые чаще всего выбирают украинцы для проживания или инвестиций:

Пошлины Трампа. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт заявил , что США не ввели новые пошлины по отношению к россии из-за переговоров с москвой о прекращении войны в Украине. Он считает, что «не уместно вбрасывать что-то новое в переговоры просто посреди них».

Трамп ввел дополнительные пошлины для импортных товаров из ЕС на уровне 20%. Он также хочет, чтобы Европа заплатила репарации за прошлые годы.

Он отметил, что его не беспокоят потери рынка, уже уничтожившие почти 6 триллионов долларов стоимости американских акций. При этом он сравнил новые тарифы с лекарством. «Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить», — заявил глава Белого дома.

Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что таможенные пошлины могут принести его стране до 600 миллиардов долларов в год.

Со своей стороны в «Укрпочте» сообщили, что США не будут облагать 10% пошлины товары украинских предпринимателей стоимостью до $800, на товары с большей стоимостью пошлина будет начисляться.

Интернациональные резервы. По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42,380 млрд. В марте они выросли на 5,6%. В Нацбанке объяснили, что такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты на валютном рынке.

Курс гривны в марте. Как Как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, чистый спрос на иностранную валюту в марте снижался благодаря росту ее предложения со стороны бизнеса. Этому способствовала относительно стабильная ситуация с экспортом и конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов. Также упал чистый спрос со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.

На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн.

Как прогнозирует финансовый эксперт Алексей Козырев, спрос на валюту будет продолжать расти, что будет «давить» на курс межбанка.

О курсе валют на неделю смотрите в традиционном экспресс-прогнозе на нашем YouTube-канале:

Вакансии и зарплаты. По По данным того же НБУ, в марте продолжалось оживление рынка труда: количество новых вакансий и резюме возросло в годовом исчислении. Благодаря увеличению предложения рабочей силы поиск работников облегчился, хотя их дефицит продолжает оставаться основной проблемой бизнеса и стимулирует дальнейшее повышение зарплат.

В то же время Минсоцполитики планирует создать условия, чтобы пожилые граждане как можно дольше остались на рынке труда. Министерство рассматривает возможность сокращения налоговой нагрузки за таких работников на работодателей, оставляя часть ЕСВ и уменьшая НДФЛ.

Добавим, что правительство согласовало механизм выплаты дополнительной денежной помощи пенсионерам.

Спрос на депозиты и ОВГЗ. В начале марта регулятор В начале марта регулятор повысил учетную ставку до 15.5% и скорректировал параметры операционного дизайна процентной политики. Учитывая это, в марте чистый совокупный спрос на гривневые срочные депозиты и вложения в ОВГЗ со стороны населения был наибольшим за последние 10 месяцев и составил 5.3 млрд грн.

Доход ІТ-компаний в Украине. Данные Опендатабот Данные Опендатабот свидетельствуют , что совокупный доход лучших ІТ-компаний составил 56,48 млрд грн. Тройка лидеров принадлежат американским компаниям, из них первое место завоевала Глобаллоджик Украина.

Starline High-Speed ​​Rail. Европа Европа готовится к запуску нового железнодорожного проекта, который должен соединить ключевые города ЕС и включить Украину в сверхскоростную логистическую систему. Первые маршруты планируют открыть уже в 2030 году, а полноценное завершение всей сети ожидается до 2045 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.