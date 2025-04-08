Три причины, почему Apple не перенесет производство смартфонов в США — Finance.ua

Три причины, почему Apple не перенесет производство смартфонов в США Сегодня 03:35 — Технологии&Авто

Три причины, почему Apple не перенесет производство смартфонов в США

Apple десятилетиями строила свою логистику вокруг Азии, поэтому, несмотря на торговые пошлины Трампа, перенос производства iPhone в США невозможен по целому ряду причин.

Об этом заявил Марк Гурман из Bloomberg

Во-первых, стоимость. Производство в США значительно дороже как с точки зрения строительства заводов, так и с позиции оплаты труда. Для сравнения: в Индии или Китае Apple может позволить себе нанимать десятки тысяч сотрудников и платить им по 300−500 долларов в месяц, в США это будет в разы больше.

Более того, крупные подрядчики нанимают в пик сезона до 50 тысяч временных работников, предлагая бонусами около 1000 долларов, для американского рынка такая премия смехотворна.

Во-вторых, инфраструктура. В Азии Apple уже выстроили мощную цепочку поставок, годы кооперации с поставщиками компонентов. Перенос всего этого в США потребует не просто денег, а лет планомерной реконструкции логистики.

В-третьих, масштаб. Выпускать миллионы iPhone ежемесячно — это не мелкосерийное производство компьютеров Mac, которое частично организовано в США. Массовое производство смартфонов требует скорости, слаженности и гибкости, к которой американский рынок труда не готов.

Как пишет издание ilenta.com , по словам Гурмана, Apple не боится повышать цены, но постарается сделать все возможное, чтобы этого избежать и сохранить стоимость флагманского iPhone в 999 долларов — эта цена не повышается, начиная с iPhone X (2017 год).

Журналист изложил несколько идей, как Apple может избежать радикального роста цен на свою продукцию:

Подталкивать производителей комплектующих и производителей к установлению более выгодных цен, что позволяет Apple снизить производственные издержки.

Apple сама берет на себя часть расходов — ее средняя норма прибыли составляет около 45%.

Краткосрочные корректировки цен, пока Apple находится в «режиме оценки».

Продолжение диверсификации цепочки поставок, которая, скорее всего, не будет включать производство в США.

Сейчас Apple, как сообщается, запасается продукцией накануне вступления тарифов в силу. Массово импортируя продукцию до введения тарифов, Apple может некоторое время продолжать продавать продукцию по обычным ценам:

«Компания сделала еще один шаг, чтобы смягчить удар. Как и многие другие компании, Apple месяцами запасалась товарами в США в ожидании пошлин. Устройства, уже находящиеся на территории США, не облагаются пошлиной. Это означает, что Apple теоретически может подождать до следующего iPhone в сентябре, чтобы внести коррективы, если она в конце концов это сделает. Главный недостаток состоит в том, что компания рискует сделать новостью повышение цен, а не обновление оборудования», — пишет Гурман.

УНІАН По материалам:

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