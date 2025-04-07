Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам — Finance.ua

Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам

Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації спільного проєкту за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй — йдеться про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Про це повідомив в Telegram постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, депутати визначили механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН одержувачам пенсій, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Це стосується людей, в яких розмір пенсії становить менше ніж 3 000 гривень на місяць — так само це стосується тих, хто не одержував з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Дані виплати встановлені відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм (проєктів) між Міністерством соціальної політики та відповідною міжнародною організацією (після заповнення форми на інформаційній платформі «Допомога» , та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови КМУ від 20.03.2022 N 332.

Довідка Finance.ua:

уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях;

в 2025 році уряд вирішив не піднімати соц випллати через складну економічну ситуацію, пов’язану з повномасштабним вторгненням рф. Водночас для деяких українців передбачено надбавку до пенсії;



українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.



УНН За матеріалами:

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