Деяким категоріям населення спростили порядок отримання пенсій і виплат — Finance.ua

Деяким категоріям населення спростили порядок отримання пенсій і виплат Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Деяким категоріям населення спростили порядок отримання пенсій і виплат

Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для ВПО, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Раніше деякі категорії пенсіонерів, а саме: особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), — мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Це ускладнювало отримання коштів.

Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцезнаходження: в Україні, на ТОТ чи за кордоном.

Що зміниться

Тепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку , як було до цього.

Також встановлено, що для отримання пенсійних виплат громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на ТОТ, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня.

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Крім того, якщо пенсіонери проживають на ТОТ, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України (наприклад, на ТОТ або за кордоном) — живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

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Виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від рф. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від рф, та подати до ПФУ.

Що таке фізична ідентифікація

Фізична ідентифікація — це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів, що здійснюється віддалено або особисто.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пройти ідентифікацію можна у декілька способів — офлайн, якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території і маєте можливість звернутись особисто. Або онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном або на ТОТ.

При собі потрібно мати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або закордонний) як отримувача виплати або як законного представника/помічника отримувача виплати, у випадку дитини — свідоцтво про народження дитини;

відкритий рахунок у будь-якому банку України чи картку, на яку надходить пенсія;

пенсійне посвідчення.

Спосіб № 1. Особисто відвідати орган ПФУ або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутись до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації.

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Спосіб № 3. Пройти ідентифікацію по відеозв’язку. Для цього:

2. Натиснути на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.

3. Заповнити всі позначені зірочкою поля форми, яка зʼявиться на екрані, а саме:

— ввести особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;

— вказати адресу ел. пошти та номер телефону для звʼязку з фахівцем ПФУ;

— обрати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom;

— вказати, якщо ви потребуєте перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента.

4. Дати згоду на передачу особистих даних та натисніть «Подати заяву».

Відеоідентифікація відбувається не раніше ніж за 10 робочих днів і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв’яжеться працівник ПФУ.

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Під час відеоідентифікації фахівець ПФУ звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника, або звіряє особу представника/помічника з документом, що підтверджує його повноваження.

Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу розпізнати одержувача/представника/помічника та деталі ідентифікаційного документа (фото, дані).

Що буде, якщо не пройти фізичну ідентифікацію

Якщо особа не вийде на зв’язок із ПФУ і не пройде ідентифікацію в один із запропонованих способів вище, на банківський рахунок/картку пенсія не перераховуватиметься. Після проходження ідентифікації протягом року, виплата пенсії відновиться з дати її припинення.

Що робити, якщо припинили виплату пенсії

Вірогідно, що припинено виплату пенсії або через те, що особа не пройшла вчасно ідентифікацію, або — якщо особа проживає на ТОТ, — по банківському рахунку не було руху коштів більше шести місяців.

Для відновлення пенсійних виплат (якщо виплату пенсій припинено до 20 березня 2025 р.) необхідно написати заяву до ПФУ про поновлення виплат, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати, та пройти фізичну ідентифікацію.

Заява подається особисто або онлайн, зокрема, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), або через веб-портал електронних послуг ПФУ із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Люди, які перебувають за кордоном, можуть надіслати цю письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, звичайною поштою за місцем реєстрації.

Для поновлення виплати пенсії через непроходження фізичної ідентифікації, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

ПФУ ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії, якщо особа пройшла фізичну ідентифікацію протягом року з дати припинення виплати. Якщо звернутися пізніше, то потрібно пройти ідентифікацію та подати до ПФУ заяву про поновлення пенсії. Це можна зробити особисто або онлайн з використанням електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»).

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