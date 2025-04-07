США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів — Finance.ua
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США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів

Світ
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США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів
США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів
Очільник міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що митні збори можуть принести його країні до 600 мільярдів доларів на рік.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Бессент зазначив, що адміністрація Трампа вже зібрала кілька сотень мільйонів доларів від нових тарифів на додаток до 35 мільярдів доларів на рік, отриманих від тарифів за перший термін Трампа. Очільник Мінфіна спрогнозував, що річний дохід від повного переліку тарифів, оголошених 2 квітня, який Трамп назвав «Днем визволення», може зрештою сягнути від 300 до 600 мільярдів доларів.
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Цей дохід, додав міністр фінансів, дозволить профінансувати чотири ключові пропозиції, спрямовані на допомогу малозабезпеченим американцям: скасування податків на чайові, соціальне страхування та оплату понаднормових, а також звільнення від оподаткування процентних платежів за автокредитами, виданими в США.
«Подумайте, що робить президент. Він підтримує рішення щодо доступності для найбідніших 50 відсотків найманих працівників, тому що саме вони отримають вигоду від усіх чотирьох програм», — сказав Бессент.
У середу, 2 квітня 2025 року, президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай — 34%, Євросоюз та Велика Британія — 20%.
За матеріалами:
УНН
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