Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій — Finance.ua

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Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій

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Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій
Трамп вимагає від Європи фінансових репарацій
Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Від також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки.
Про це повідомляє Euronews.
«Ми встановили великий тариф для Європи. Вони сідають за стіл переговорів; вони хочуть говорити, але розмов не буде, доки вони не платитимуть нам великі гроші щороку — не тільки за теперішнє, а й за минуле», — сказав Трамп на борту Air Force One у неділю.
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Президент США також заявив, що не планує переговорів із Китаєм. «У нас торговий дефіцит із Китаєм у трильйон доларів — сотні мільярдів доларів на рік, які ми втрачаємо. Поки ми не вирішимо цю проблему, я не збираюся укладати угоду», — сказав він.
Минулого тижня президент США заявив, що відкритий для переговорів, якщо інші країни запропонують щось «феноменальне».

Реакція ринків

Заява Трампа про те, що він не піде на угоду з Китаєм, викликала нову хвилю продажів на азіатських ринках 7 квітня.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 5,8%, демонструючи падіння четверту сесію поспіль і наближаючись до найрізкішого одноденного зниження з початку пандемії COVID-19.
Найбільше від торгової війни Трампа постраждав фондовий ринок США, де інвестори втратили 6 трлн доларів.

Репарації для США

Репарації — це виплати, які одна держава зобов’язана надати іншій державі внаслідок заподіяної шкоди, зазвичай — у контексті війни. Після Першої світової війни Німеччина була зобов’язана виплачувати репарації країнам-переможцям (особливо Франції та Великій Британії) за Версальським договором. Після Другої світової війни Німеччина виплачувала репарації СРСР, Польщі, Ізраїлю.
Нагадаємо, Вашингтон передав Києву новий проєкт угоди про природні ресурси України. Як зазначає The Washington Post, проєкт має такий вигляд, ніби «Україна була у війні зі США, програла, її захопили і тепер вона має платити довічні репарації».
За матеріалами:
РБК-Україна
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