Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante — Finance.ua
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Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante

Технологии&Авто
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Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante
Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante
Впервые за многие годы Aston Martin предложил фанатам модели Vanquish абсолютную свободу. Теперь легендарный суперкар с 824-сильным двигателем V-12 стал кабриолетом. Его крышу можно сложить всего за 14 секунд, даже двигаясь со скоростью до 50 км/ч.
Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante
Под капотом нового Vanquish Volante размещен знакомый 5,2-литровый мотор с двойным турбонаддувом, выдающий впечатляющие 824 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Несмотря на дополнительные 95 кг веса из-за усиленной конструкции кузова, кабриолет почти не уступает по динамике купе. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, что всего на 0,2 секунды медленнее закрытой версии авто. Максимальная скорость неизменна — 344 км/ч.
Автомобиль оснащен 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач ZF, передающей всю мощь на задние колеса. Инженеры Aston Martin доработали подвеску специально для Volante, установив адаптивные амортизаторы Bilstein DTX. Тормозная система с карбон-керамическими дисками позволяет легко останавливать 2-тонный автомобиль, а шины Pirelli P Zero диаметром 21 дюйм обеспечивают уверенное сцепление с дорогой.
Aston Martin представил новый 824-сильный кабриолет Vanquish Volante
Интерьер Vanquish Volante сохранил элегантность купе: два цифровых дисплея по 10,25 дюймов, дорогие отделочные материалы и комфортные спортивные кресла. Главным отличием стала кнопка управления мягкой крышей. В Aston Martin подчеркивают: новый Volante станет еще более эксклюзивным, ведь ежегодно будет выпущено меньше тысячи автомобилей. Стоимость новинки пока не объявлена, но ожидается, что она превысит 434 тысячи долларов — именно столько стоит coupe-версия.
Первые покупатели получат автомобиль уже в третьем квартале 2025 года.
По материалам:
Terazus
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