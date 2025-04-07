В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради

49
В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради
В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради
У Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 13155, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку російського повномасштабного вторгнення.
Текст законопроекту опублікований на сайті парламенту.
У пояснювальній записці йдеться про те, що станом на сьогодні більше трьох мільйонів громадян України через російську агресію мають пошкоджене або зруйноване житло. Багато хто з них був вимушений переїхати в інші регіони або навіть виїхати за кордон.
Метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (або зменшення плати за рішенням співвласників) у випадку його пошкодження чи руйнування внаслідок бойових дій. Також законопроектом пропонується внести зміни до існуючих відповідних нормативно — правових актів, які передбачають оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте також: Як сплачувати комунальні послуги в Україні, перебуваючи за кордоном

Крім того зазначається, що хоча воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за послуги, через форс-мажорну ситуацію (саме так Торгова-промислова палата України назвала повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року), а також через відсутність чіткого законодавчого врегулювання, окремі голови ОСББ і ЖБК продовжують нараховувати плату за комунальні послуги мешканцям та власникам пошкодженого чи знищеного житла. Законопроектом пропонується вирішити цю проблему.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems