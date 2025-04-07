В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради — Finance.ua

В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради Сьогодні 16:12

В Україні не треба буде сплачувати комуналку за зруйноване житло: законопроєкт внесли до Ради

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 13155, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку російського повномасштабного вторгнення.

Текст законопроекту опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці йдеться про те, що станом на сьогодні більше трьох мільйонів громадян України через російську агресію мають пошкоджене або зруйноване житло. Багато хто з них був вимушений переїхати в інші регіони або навіть виїхати за кордон.

Метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (або зменшення плати за рішенням співвласників) у випадку його пошкодження чи руйнування внаслідок бойових дій. Також законопроектом пропонується внести зміни до існуючих відповідних нормативно — правових актів, які передбачають оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того зазначається, що хоча воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за послуги, через форс-мажорну ситуацію (саме так Торгова-промислова палата України назвала повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року), а також через відсутність чіткого законодавчого врегулювання, окремі голови ОСББ і ЖБК продовжують нараховувати плату за комунальні послуги мешканцям та власникам пошкодженого чи знищеного житла. Законопроектом пропонується вирішити цю проблему.

УНН За матеріалами:

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