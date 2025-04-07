Внутрішня ситуація на українському валютному ринку — думка експерта Сьогодні 14:00 — Валюта

Внутрішня ситуація на українському валютному ринку — думка експерта

На ринку активізуються як великі гравці-представники держсектору, так і приватні компанії. Війна вимагає забезпечення нашої оборонки, плюс — закриття потреб цивільного сектору. За моїми прогнозами, щоденні обсяги угод на міжбанку за системою Блумберг у період із 7 до 11 квітня перебуватимуть у межах від $175 млн до $260 млн.

Про це розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв, пише Мінфін

Попит на валюту за рахунок саме цих категорій клієнтів продовжуватиме зростати, що «тиснутиме» на курс міжбанку. Тим паче, що аграрії вже почнуть поступово скорочувати обсяги валюти, що продається: у них закінчуються запаси торішнього врожаю, а витрати на весняні польові роботи здебільшого профінансовані, що знижує їх потреби у гривневих ресурсах.

Таким чином, попит на валюту збережеться на високому рівні, а пропозиція клієнта почне поступово знижуватися. IT-сектор, звичайно, частково підтримає пропозицію валюти на торгах, але революції не зробить, і дефіцит валюти залишиться. Це змусить Нацбанк активніше продавати долар на міжбанку, що зробить його цінники та тактику проведення подібних продажів валюти важливою для формування курсового тренду на нашому ринку.

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Найімовірніше, Нацбанк продовжить періодичну практику адресного продажу долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям оборонки, енергетики, критичної інфраструктури тощо. Цим він вирішує три дуже важливі для нього завдання:

зниження небажаного для регулятора ситуативного тиску на курс, коли великі гравці виходять із великими обсягами купівлі валюти і, тим самим, суттєво підвищують котирування. А ці «пожежі» потім знову доводиться гасити регулятору за рахунок інтервенцій.

Зниження коливань котирувань при періодичному проведенні адресних продажів долара частково впливає на динаміку інфляційних процесів в Україні, що також є необхідним для Нацбанку в умовах високих її показників.

Відносна та дуже умовна стабільність курсу зараз уповільнює зростання обсягів покупок валюти громадянами та робить гривневі вклади привабливішими для населення.

Наразі на рахунках фізосіб у банках, враховуючи ФОПів, розміщено понад 1,3 трлн гривень в еквіваленті. Ці «гарячі» гроші у банківській системі поки що не чинять додаткового тиску на курс, що дуже важливо в епоху воєнної нестабільності та світових викликів, що постійно змінюються. Особливо наразі при загостренні всіх світових протиріч і торгових воєн.

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У результаті, за моїми прогнозами, НБУ цього тижня доведеться витратити з резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку близько $570 млн — 890 млн грн. Із огляду на своєчасне надходження на початку квітня 3,5 млрд євро від Євросоюзу, $400 млн — від МВФ та інших фінансових вливань наших західних партнерів наприкінці березня, ці витрати резервів не є критичними для ринку та Нацбанку. Тобто НБУ зберігає необхідний запас міцності, щоб активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара в будь-яких необхідних обсягах і тримати ситуацію на українському валютному ринку під цілковитим контролем.

Крім усього згаданого вище, на настрої та поведінку нашого валютного ринку продовжать впливати геополітичні та військові новини. Насамперед фіналізація угоди щодо рідкісноземельних металів зі США, а також реалії дотримання хоча б часткового перемир’я росією.

Як і минулого тижня, на затишшя на світовому валютному ринку в умовах агресивної торгової війни Дональда Трампа не можна очікувати. І повної стабільності за парою євро/долар не буде. А це означає, що і курс євро щодо гривні в Україні також лихоманитиме.

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