НБУ зменшує валютні інтервенції: продаж на міжбанку падає третій місяць поспіль — Finance.ua

НБУ зменшує валютні інтервенції: продаж на міжбанку падає третій місяць поспіль Сьогодні 16:04 — Валюта

НБУ зменшує валютні інтервенції: продаж на міжбанку падає третій місяць поспіль

У березні Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 2,608 млрд доларів. Це на 14,8% менше, ніж у лютому.

Про це свідчать дані НБУ.

Скільки валюти продали з початку року

Нацбанк скорочує продажі третій місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 9,416 млрд доларів.

У березні Україна отримала майже 8 млрд доларів міжнародної допомоги. З початку року її обсяг сягнув 11,1 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, зовнішнє фінансування становитиме 39,8 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.

Довідка Finance.ua:

на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, щосередньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн;

начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий не виключає, що Великдень у квітні за певних умов може збільшити пропозицію на готівковому ринку на 10−15%. Очікується, що курс долара коливатиметься в діапазоні 41,5−42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%;

а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%; поточний прогноз курсу інвесткомпанії ICU на кінець року — 45,7 гривень за долар.

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