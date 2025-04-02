Як введення євро вплинуло на країни Східної Європи — Finance.ua

Як введення євро вплинуло на країни Східної Європи Сьогодні 06:15 — Валюта

Як введення євро вплинуло на країни Східної Європи

Деякі країни, що входять до Європейського Союзу, поки не впровадили євро. Це Польща, Чехія та Угорщина. Причини різні, серед яких економічні та політичні фактори, а також національна грошова незалежність. Розмови про можливий перехід Польщі на євро ведуться роками. Однак у польському уряді не ведеться дискусій стосовно відмови від злотого найближчим часом. Зміна валюти матиме серйозні наслідки для економіки, бізнесу та пересічних громадян.

Водночас Естонія, Латвія та Литва впровадили євро у своїх країнах. Це стало важливим кроком на шляху до економічної інтеграції в єврозону і стабільності економіки.

Досвід Естонії

Естонія першою з балтійських країн увійшла до єврозони. Це сталося 1 січня 2011 року. Естонці не хотіли введення євро через страх підвищення цін. У цьому зізналися 55% опитаних громадян.

Входження Естонії в єврозону дійсно співпало з суттєвим збільшенням цін на товари та послуги. Проте аналіз Скандинавського приватного банку (SEB) не підтвердив, що це сталося через введення євро. Однією з причин зростання цін назвали «компенсацію» за попередні роки, коли зростання вартості було мінімальним.

Дослідження банку Естонії виявило, що євро мінімально вплинуло на зростання цін. 2014 року на нову валюту можна було списати лише до десятої частини від загальної інфляції.

Останні роки естонська економіка переживає серйозний спад. Ще 2023 року Банк Естонії прогнозував , що рецесія триватиме довше, ніж очікувалося.

«Згідно з прогнозом, економіка Естонії цього року впаде на 3,5%, а у 2024 році ― на 0,4%. Економічне зростання очікується з 2025 року», ― йшлося у повідомленні Банку Естонії.

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Проте початок цього року теж був складним для країни. Роздрібний продаж виявився на 15% нижчий, ніж у період свого розквіту, а промислове виробництво становить лише 80% від свого піка. Базовий сценарій економічного аналітика SEB Міхкеля Нестора передбачає помірне економічне зростання 2025 року.

Досвід Латвії

Країна перейшла на євро від 1 січня 2014 року. На відміну від литовців та естонців, більшість латвійців підтримували зміну валюти. Згідно з даними опитування Євробарометра, проведеного Центром соціологічних досліджень Європейської комісії, 53% громадян 2013 року підтримували перехід на євро.

Професорка Латвійського університету, голова Ради з фіскальної дисципліни Інна Штейнбука вважає , що громадяни країни отримали багато переваг, приєднавшись до єврозони. Вона назвала ЄЦБ гарантом економічної безпеки та валютної стабільності.

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Основні переваги введення євро, які стали помітними за перші десять років у Латвії:

більша безпека в інвестуванні чи запозиченнях на міжнародних фінансових ринках у періоди криз;

громадянам Латвії легше виїжджати за кордон, порівнювати ціни і робити більш вигідні покупки;

державі дешевше брати позики, бо членство в єврозоні означає вищий кредитний рейтинг і нижчі відсотки за кредитами;

клієнти комерційних банків отримали доступ до швидких та дешевих переказів.

Член Ради Банку Латвії та тодішній міністр фінансів Латвії Андріс Вілкс за 10 років з моменту введення євро назвав цей крок правильним.

«Те, що ми зараз включені до значно більшого фінансового простору як рівноправні партнери, однозначно позитивно вплинуло на те, що ми стали стійкішими проти різних зовнішніх шоків, спекуляцій, політичних впливів, а також на середовище, яке сформувалося у зв’язку з введенням євро», ― сказав Вілкс.

Водночас зміна валюти погіршила стан латвійських підприємців, які не можуть експортувати стільки товарів, скільки імпортують. Про це заявляв економіст і бізнесмен Яніс Ошлейс.

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«Те, що через євро погіршилася конкурентоспроможність наших компаній на зовнішніх ринках, ― справжня проблема. Ось чому я з самого початку попереджав, що запровадження євро ― це не якась чарівна паличка чи панацея, і що запровадження євро має справжні проблеми», ― пояснив Ошлейс.

Декан факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету професор Гундарс Берзіньш також підтверджує, що введення євро мало негативні наслідки для вітчизняних підприємців.

Проте зміна валюти зміцнила стабільність фінансової системи країни. Берзіньш назвав це «найбільшою вигодою, яку Латвія отримала від членства в Європейському Союзі».

Досвід Литви

1 січня 2025 року виповнилося 10 років від дня впровадження євро у Литві. До цього країна користувалася литовським литом, який 1993 року замінив купони. Керівник департаменту монетарної політики Банку Литви Сігітас Шяудініс назвав введення євро природним і найкращим продовженням монетарної політики країни.

Литовці спочатку не довіряли євро та скептично поставились до зміни національної валюти. Вони боялися суттєвого підвищення цін. Проте вже 2024 року 71% громадян країни позитивно оцінили введення нової валюти.

Перехід на євро був плавним. Економіку до цього готували від того моменту, як уряд Литви визначився з курсом на Євросоюз. Литовський лит був прив’язаний до євро ще 2002 року. На повноцінний перехід на євровалюту країні знадобилося 13 років.

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Перехід на євро мав позитивні наслідки для економіки країни та зміцнив її фінансову стійкість. Зокрема відбулося структурне зниження процентних ставок. Введення євро знизило середню процентну ставку за кредитами компаніям і домогосподарствам на 0,35%. На це вплинуло 3 фактори:

ліквідація ризику девальвації литовського лита;

зниження ризику заборгованості держави та інших суб’єктів господарювання завдяки більш передбачуваній економічній політиці;

поява додаткових заходів з запобігання та управління фінансовою кризою.

«Запровадження євро значно зміцнило фінансову стійкість Литви як держави. Боргові рейтинги уряду Литви підвищилися з BBB до A», ― зазначив Шяудініс.

Водночас ціни у Литві протягом цього десятиріччя росли швидше, ніж у середньому в ЄС. Проте ця тенденція спостерігається і в інших балтійських країн. Як зазначив Шяудініс, це характерно для економік, які наближаються до рівня життя західних країн.

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Зростання зарплат та пенсій суттєво випередило підвищення цін на товари та послуги. На графіку видно, що заробітні плати почали стрімко зростати від 2019 року (темно-зелена лінія). Ціни збільшувалися поступово, а різкий підйом фіксувався 2021−2022 роках.

Якщо загальний рівень цін від 2000 року до 2025 зріс на 50%, то номінальна заробітна плата зросла на 150%. Приблизно на стільки ж збільшився середній розмір пенсії. А середні реальні доходи зросли на 66%.

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