Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України — Finance.ua

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Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Казна та Політика
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Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України
Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
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Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.
«Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу „Коаліція БПЛА для України“ та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери», — зазначив Шмигаль.
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Окрім цього, прем’єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.
«Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
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