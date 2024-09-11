Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України — Finance.ua

Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України Вчора 18:00 — Казна та Політика

Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.

«Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу „Коаліція БПЛА для України“ та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери», — зазначив Шмигаль.

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Окрім цього, прем’єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

«Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень», — додав Шмигаль.

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