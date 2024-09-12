Латвія зобов’язала вивезти з країни легкові машини, зареєстровані в білорусі — Finance.ua

Латвія зобов’язала вивезти з країни легкові машини, зареєстровані в білорусі Сьогодні 01:35 — Світ

Сейм Латвії ухвалили поправки до Закону про дорожній рух, згідно з якими усі легкові автомобілі, зареєстровані в білорусі, що знаходяться в Латвії, повинні залишити територію балтійської країни до 31 жовтня, інакше вони можуть бути конфісковані.

Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

Зазначається, що це робиться для забезпечення виконання санкцій, запроваджених ЄС. Прийнятий законопроєкт передбачає, що зареєстровані в білорусі транспортні засоби, які знаходяться на території Латвії, повинні бути вивезені або зареєстровані для участі в дорожньому русі в Латвії до 31 жовтня. Якщо транспортний засіб не буде перереєстровано або не вивезено з країни протягом зазначеного терміну, можлива його конфіскація.

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Після зазначеного терміну транспортні засоби з білорусі зможуть в’їжджати в Латвію лише для того, щоб перетнути територію країни транзитом. Для цього буде потрібно завчасно звернутися до електронних сервісів, які надає Управління безпеки дорожнього руху.

Крім того після закінчення цього терміну до Латвії зможуть в’їжджати транспортні засоби, зареєстровані в білорусі для потреб дипломатичних і консульських служб, посольств, делегацій і в гуманітарних цілях.

Виняток також робиться для осіб з обмеженими можливостями пересування, які керують власним спеціально обладнаним транспортним засобом, зареєстрованим у білорусі, якщо вони бажають в’їхати з метою відвідування родичів або подружжя, які проживають у Латвії. У такому випадку відповідна особа зможе запитати у Служби фінансової розвідки дозвіл на в’їзд на територію Латвії.

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Крім того, латвійська Служба фінансової розвідки зможе видавати відповідний дозвіл у випадках, коли міністр закордонних справ країни просить розглянути заяву на в’їзд до Латвії в особливих питаннях, пов’язаних з інтересами держави. Дозвіл на в’їзд і перебування на території Латвії може бути виданий на термін до трьох місяців.

Передбачається, що законопроєкт набуде чинності наступного дня після його оприлюднення. Подібна норма зараз діє щодо автомобілів, зареєстрованих у росії.

Укрінформ За матеріалами:

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