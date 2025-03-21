Фіндопомога від Естонії — хто може отримати виплати у березні Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Фіндопомога від Естонії — хто може отримати виплати у березні

Естонська рада у справах біженців відкрила онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для вразливих категорій громадян. Подати заявки на виплати зможуть громадяни з двох регіонів.

Про це інформує пресслужба організації.

Повідомляється, що онлайн реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для цільових областей буде відкрито цього тижня.

Для зручності та збільшення пропускної спроможності онлайн платформи, запити на багатоцільову грошову допомогу будуть прийматися за таким розкладом:

22 березня (субота), 9:00 — для мешканців пріоритетних районів Донецької області;

23 березня (неділя), 9:00 — для мешканців пріоритетних районів Луганської області.

Хто може звернутися за виплатами

Багатоцільова грошова допомога надається найбільш вразливим категоріям населення.

Пріоритетні вразливі групи, як зазначають на сайті, це:

Домогосподарства з дітьми, очолювані одинокою матір’ю / одиноким батьком

Домогосподарства, в яких жінка виступає єдиним годувальником

Домогосподарства з вагітними жінками

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років

Домогосподарства з дітьми до 2 років

Домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи

Домогосподарства з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування

Домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+)

Домогосподарства, в яких повністю або частково зруйноване житло

Домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій

Розмір багатоцільової грошової допомоги: 3600 грн на місяць на 1 члена домогосподарства впродовж 3-х місяців. Кошти надаються на покриття базових потреб, у тому числі продукти харчування та засоби гігієни.

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Програма спрямована на допомогу домогосподарствам пріоритетних районів Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій та на момент звернення перебувають у зазначених регіонах.

Детальніше про допомогу та реєстрацію на виплати можна почитати тут.

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