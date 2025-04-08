Украина в марте увеличила импорт электричества на 11% - DiXi Group — Finance.ua

Украина в марте увеличила импорт электричества на 11% - DiXi Group Сегодня 05:22 — Энергетика

Украина в марте увеличила импорт электричества на 11% - DiXi Group

В марте по сравнению с февралем Украина увеличила импорт электроэнергии на 11% - до 272,3 тыс. МВт-час. Экспорт увеличился в 2,3 раза — до 76,3 тыс. МВт-час.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group в Фейсбуке

«Поставки за границу увеличились на 131%, до 76,3 тыс. МВт·ч по сравнению с предыдущим месяцем. В свою очередь, объемы импорта электроэнергии в марте выросли на 11%, достигнув 272,3 тыс. МВт·ч», — говорится в сообщении.

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В DiXi Group отметили, что по сравнению с мартом прошлого года в марте 2025 экспорт упал вдвое, а импорт вырос в 1,6 раза.

Отмечается, что 42% импорта (113,8 тыс МВт-ч) поступило из Венгрии; 19% - из Словакии (52,7 тыс. МВт-ч.); 18% - из Польши (48,1 тыс. МВт-ч.); 16% (44,6 тыс. МВт-ч.) — из Румынии; 5% (13,2 тыс. МВт-ч.) — из Молдовы.

Больше всего экспортировали электричество в Венгрию — 50% или 38,1 тыс. МВт-час. В Молдову поступило 17,8 тыс. МВт-час. (23%), в Румынию — 11,1 МВт-час. (15%), в Словакию — 8,4 МВт-час. (11%), в Польшу — 1 тыс. МВт-час. (1%).

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Как сообщалось, в феврале по сравнению с январем Украина увеличила импорт электроэнергии на 30% - до 244 тыс. МВт-час.

Украина в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза — до 4,437 млн ​​МВт-час. Экспорт уменьшился на 5% - до 348,5 тыс. МВт-час.

Укрінформ По материалам:

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