Украина планирует увеличить импорт газа для внутреннего потребления — Finance.ua

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Украина планирует увеличить импорт газа для внутреннего потребления

Энергетика
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Украина планирует увеличить импорт газа для внутреннего потребления
Украина планирует увеличить импорт газа для внутреннего потребления, Фото: freepik
Энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала от атак рф. Чтобы покрыть внутренние потребности, власти планируют увеличить импорт газа.
Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.
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«На 2025 год мы планируем дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в пределах базового уровня», — говорится в письме о намерениях руководства МВФ.
Как отметили в правительстве, дополнительный газ может храниться нерезидентами в Украине для стратегических резервов ЕС.
«Нафтогаз» обеспечил дополнительное финансирование импорта газа от ЕБРР и двусторонних доноров", — отмечается в Меморандуме.

Позиция МВФ

При этом эксперты МВФ отмечают, что продолжающаяся военная агрессия россии нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины инфраструктуре.
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«Несмотря на активизацию мирных переговоров при содействии международных партнеров, россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Украины», — заявили в МВФ.
В начале 2025 года началась новая волна атак на газохранилища и места добычи газа, что привело к значительным потерям производственных и распределительных мощностей.
«Для решения проблемы нехватки газа во время отопительного сезона „Нафтогаз“ был вынужден импортировать природный газ», — говорится в Меморандуме.
По материалам:
РБК-Україна
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