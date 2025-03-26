ЕБРР утвердил ссуду для «Нафтогаза» до €270 млн для закупки газа на два следующих отопительных сезона — Finance.ua

ЕБРР утвердил ссуду для «Нафтогаза» до €270 млн для закупки газа на два следующих отопительных сезона Сегодня 20:40 — Кредит&Депозит

ЕБРР утвердил ссуду для «Нафтогаза» до €270 млн для закупки газа на два следующих отопительных сезона

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил ссуду для НАК «Нафтогаз» на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до €270 млн. Собственная добыча Украины могла упасть на 40% после российских ракетных атак по сектору.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня ЕБРР утвердил ссуду для НАК „Нафтогаз“ на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до €270 млн. Дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около €140 млн грантов от Правительства Норвегии», — написал Шмыгаль.

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По его словам, этот ресурс поможет Украине накопить запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) для прохождения следующего отопительного сезона.

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных атак по сектору, пишет агентство Reuters 21 февраля со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли. До последних атак Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки. Страна покрывала дефицит из газохранилищ.

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Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, и с этого времени объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн кубометров в сутки.

Украина в этом году может закупить значительные объемы американского сжиженного газа через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше, заявлял глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа.

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