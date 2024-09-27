«Нафтогаз» увеличил прибыль почти в 4 раза в 2024 году — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил прибыль почти в 4 раза в 2024 году Сегодня 07:34 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» увеличил прибыль почти в 4 раза в 2024 году

В первом полугодии 2024 года «Нафтогаз» получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В январе-июне 2024 года «Группа Нафтогаз» получила 24,4 млрд грн чистой консолидированной прибыли.

Сообщается, что такого результата удалось добиться, прежде всего, благодаря росту доходов от реализации газа, нефти и нефтепродуктов, а также от услуг по распределению природного газа.

Обзор финотчетности группы провела независимая международная аудиторская компания PwC Ukraine.

Кроме того, пресс-служба Группы Нафтогаз сообщает, что консолидированная операционная прибыль за первое полугодие 2024 года достигла 28,9 млрд грн по сравнению с 14 млрд грн по результатам 1 полугодия 2023-го.

Ключевыми компаниями, показавшими прибыль в первом полугодии 2024 года, являются НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта», ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», АО «Укртранснафта».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.