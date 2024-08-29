«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК — Finance.ua
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«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК

Энергетика
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«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК
«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начинает закупку газа в Европейском Союзе. Пользоваться им будут в случае чрезвычайных ситуаций и только для бизнеса.
Об этом пишет Forbes.
Первые поставки газа в Украину из ЕС состоятся в сентябре 2024 года. Купленный газ будут оформлять на таможенный склад, при этом его будут закачивать в подземные хранилища Украины. Хотя газ будет оплачен, НДС за него «Нафтогаз» не будет платить до момента растаможки.
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Пока товар не растаможат, сделка не будет считаться импортом. Это позволит «Нафтогазу» сделать запас газа, который можно будет оперативно растаможить и использовать в случае чрезвычайной необходимости. Хранить газ в режиме таможенного склада можно до трех лет.
Весь резервный запас приобретут за счет кредитных средств ЕБРР — 200 млн евро.
«Цена за кубометр этого газа является коммерческой тайной и она отличается от показателей TTF», — отметили в пресс-службе «Нафтогаза» в ответ на запрос Forbes.
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«Речь идет не об импорте газа, а о закупке за счет банка объема голубого топлива, который будет храниться в режиме „таможенный склад“ и использоваться исключительно при возникновении чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса», — говорят в пресс-службе «Нафтогаза».
Если не возникнет чрезвычайной необходимости в использовании купленного газа, его могут продать на рынок ЕС.
По материалам:
Forbes.ua
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