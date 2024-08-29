«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК Сегодня 19:32 — Энергетика

«Нафтогаз» начинает покупать газ у ЕС, но это не импорт — разъяснение НАК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начинает закупку газа в Европейском Союзе. Пользоваться им будут в случае чрезвычайных ситуаций и только для бизнеса.

Об этом пишет Forbes.

Первые поставки газа в Украину из ЕС состоятся в сентябре 2024 года. Купленный газ будут оформлять на таможенный склад, при этом его будут закачивать в подземные хранилища Украины. Хотя газ будет оплачен, НДС за него «Нафтогаз» не будет платить до момента растаможки.

Пока товар не растаможат, сделка не будет считаться импортом. Это позволит «Нафтогазу» сделать запас газа, который можно будет оперативно растаможить и использовать в случае чрезвычайной необходимости. Хранить газ в режиме таможенного склада можно до трех лет.

Весь резервный запас приобретут за счет кредитных средств ЕБРР — 200 млн евро.

«Цена за кубометр этого газа является коммерческой тайной и она отличается от показателей TTF», — отметили в пресс-службе «Нафтогаза» в ответ на запрос Forbes.

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«Речь идет не об импорте газа, а о закупке за счет банка объема голубого топлива, который будет храниться в режиме „таможенный склад“ и использоваться исключительно при возникновении чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса», — говорят в пресс-службе «Нафтогаза».

Если не возникнет чрезвычайной необходимости в использовании купленного газа, его могут продать на рынок ЕС.

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