«Нафтогаз» увеличил добычу газа: Чернышев назвал причины — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил добычу газа: Чернышев назвал причины Сегодня 19:45 — Энергетика

«Нафтогаз» увеличил добычу газа: Чернышев назвал причины

За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» — добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом.

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Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных — несмотря на все военные вызовы", — отметил Алексей Чернышев, глава Группы Нафтогаз.

Напомним, АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

Економічна Правда По материалам:

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