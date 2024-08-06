«Нафтогаз» увеличил добычу газа: Чернышев назвал причины — Finance.ua

«Нафтогаз» увеличил добычу газа: Чернышев назвал причины
За семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» — добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Компании Группы увеличивают газодобычу через запуск новых высокопроизводительных скважин, внедрение новых технологий и эффективную работу со старым фондом.
Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных — несмотря на все военные вызовы", — отметил Алексей Чернышев, глава Группы Нафтогаз.
Напомним, АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.
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