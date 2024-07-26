В Нафтогазе рассказали, какие регионы больше всего недоплачивают за газ — Finance.ua

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В Нафтогазе рассказали, какие регионы больше всего недоплачивают за газ

Энергетика
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В Нафтогазе рассказали, какие регионы больше всего недоплачивают за газ
В Нафтогазе рассказали, какие регионы больше всего недоплачивают за газ
Состояние расчетов производителей тепловой энергии за потребленный природный газ за период с 1 мая 2021 года по 16 июля 2024 года является удовлетворительным, но не равномерным.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаз Трейдинг в Facebook.
Согласно обнародованным данным компании, самый высокий уровень расчетов в 100% демонстрируют: Закарпатская, Тернопольская, Полтавская, Волынская и Запорожская области. Высокий показатель также во Львовской области — 90,7%. Другие регионы имеют существенно более низкие показатели расчетов по поставкам газа.
В Нафтогазе рассказали, какие регионы больше всего недоплачивают за газ
«Своевременные расчеты за газ критически важны для обеспечения энергетической безопасности Украины. Это позволяет нам поддерживать стабильные поставки и готовиться к отопительному сезону», — отметили в Нафтогаз Трейдинге.
В компании напоминают, что несвоевременные платежи могут привести к перебоям в поставках газа и усложнить подготовку к зимнему периоду.
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«Нафтогаз Трейдинг призывает регионы с низким уровнем оплаты активно работать над обеспечением своевременных платежей», — говорится в сообщении. При этом в компании подчеркивают, что поставки газа производятся исключительно для предприятий на подконтрольных Украине территориях.
По материалам:
НВ
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