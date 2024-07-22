В «Нафтогазе» назвали объем запаса газа в подземных хранилищах Украины — Finance.ua
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В «Нафтогазе» назвали объем запаса газа в подземных хранилищах Украины

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С начала сезона Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) около 2,5 млрд кубометров. Объем запасов на отопительный сезон превысил 10 млрд кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК «Нафтогаз Украины».
Как отметили в пресс-службе, темпы накопления газа позволяют нам оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд кубометров до 1 ноября.

Без импорта и российского транзита

Напомним, Украина прошла отопительный сезон 2023−2024 годов без импорта газа из Европы. Согласно Меморандуму из МВФ, импорт не потребуется и в этом году.
По оценкам экспертов, в ПХГ реально накопить 13−14 млрд кубометров газа, и таких объемов должно хватить для прохождения следующего отопительного сезона.
Контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт. В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.
Если транзита российского газа с 2025 года не будет, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона закачки и в обратном направлении в осенне-зимний период.
По материалам:
РБК-Україна
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