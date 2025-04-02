Какие изменения предлагают в налогообложении участников рынка электроэнергии — Finance.ua

Какие изменения предлагают в налогообложении участников рынка электроэнергии Сегодня 15:45 — Энергетика

Какие изменения предлагают в налогообложении участников рынка электроэнергии

На рынке электроэнергии сохраняется значительный финансовый дисбаланс и сложная ситуация с расчетами.

К значительному накоплению долгов на рынке привели специальные обязанности отдельных участников рынка вместе с низким уровнем расчетов, в частности, со стороны государственных и коммунальных предприятий, компаний, работающих в районах боевых действий, а также населения за потребленные коммунальные услуги.

Об этом пишет Европейская бизнес ассоциация.

Накапливаются долги также перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Ведь установленные тарифы на передачу электроэнергии в последние годы не обеспечивают покрытия расходов на расчеты с производителями ВИЭ.

Накопленная задолженность создает дополнительные нагрузки для участников рынка электроэнергии и экономическое напряжение обеспечения выплат по «зеленому» тарифу.

Чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на предприятия энергетической отрасли, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации предлагают следующие изменения в налогообложении участников рынка.

Изменения в налогообложении участников рынка

Продлить действие кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2028 года.

Действующее законодательство предусматривает возможность применения кассового метода начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2026 года.

В то же время, как отмечают компании-члены Ассоциации, основания для принятия этой нормы остаются актуальными и ситуация на рынке электроэнергии требует сохранения данного налогооблагаемого механизма.

Задолженность в секторе ВИЭ остается критическим препятствием для своевременной уплаты НДС. Производители электроэнергии не получают средств вовремя, что делает невозможным уплату НДС без фактического поступления платежей.

Поэтому действие кассового метода должно быть сохранено. Ввести кассовый метод для начисления налога на прибыль производителей ВИЭ до 1 января 2028 года для решения вопроса погашения задолженности прошлых лет.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с соответствующими предложениями Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины. Надеемся на внимание к нашему обращению для стабилизации работы рынка электрической энергии в условиях особого периода.

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