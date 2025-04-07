Енергосистема, медзаклади та інфраструктура: у межах програми відновлення України схвалено 130 проєктів на 4,5 млрд грн — Finance.ua
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Енергосистема, медзаклади та інфраструктура: у межах програми відновлення України схвалено 130 проєктів на 4,5 млрд грн

Казна та Політика
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Енергосистема, медзаклади та інфраструктура: у межах програми відновлення України схвалено 130 проєктів на 4,5 млрд грн
Енергосистема, медзаклади та інфраструктура: у межах програми відновлення України схвалено 130 проєктів на 4,5 млрд грн
У межах третього етапу програми відновлення України схвалено 130 проєктів на загальну суму 4,5 мільярда гривень. Йдеться про відбудову інфраструктури, медзакладів, енергосистеми та житла для переселенців.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Зазначається, що відбір проєктів здійснювала Експертна робоча група при Мінрозвитку, до складу якої увійшли представники профільних міністерств, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських та антикорупційних організацій.
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«Такий підхід дозволив забезпечити як прозорість, так і високий рівень експертизи при ухваленні рішень щодо фінансування», — стверджують у відомстві.
Там також розповіли, що ці проєкти реалізовуватися в громадах України за чотирма напрямками.
Йдеться про:
  • енергетична стійкість громад: 36 проєктів на 1,1 млрд грн;
  • модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення: 68 проєктів на 2 млрд грн;
  • реконструкція медичних закладів: 21 проєкт на 1,1 млрд грн;
  • будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб: 5 проєктів на 0,3 млрд грн.
У відомстві додали, що реалізація схвалених проєктів розпочнеться найближчим часом. Загальний термін виконання становить 18 місяців, а об’єкти, пов’язані з енергетичною стійкістю громад, мають бути завершені до початку опалювального сезону, тобто до жовтня 2025 року.
За матеріалами:
suspilne.media
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