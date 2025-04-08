Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал — Finance.ua

Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал 08.04.2025, 02:10 — Мир

Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал

Совместное предприятие Microsoft в Китае Wicresoft со вторника, 8 апреля, прекращает свою деятельность в КНР, что приведет к увольнению около 2000 сотрудников. Рост политической и торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином растет на фоне взаимных пошлин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта

По информации журналистов, этот шаг отвечает решению Microsoft приостановить аутсорсинг послепродажной поддержки в Китае компании Wicresoft. Однако остается открытым вопрос о том, как американская технологическая компания будет обслуживать китайских пользователей своих продуктов Windows и Office.

Отмечается, что закрытие приведет к увольнениям, в основном среди 2000 человек из аутсорсинговой команды Microsoft в Китае. Американская корпорация компьютерных технологий уходит с китайского рынка на фоне роста политической и торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также жесткой борьбы со стороны китайских конкурентов, таких как Kingsoft.

Читайте также Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ

Поставщик ІТ-услуг Shanghai Wicresoft был основан в 2002 году как первое совместное предприятие Microsoft в Китае. Компания также работает в США, Европе и Японии с общей численностью персонала более 10 000 человек.

В начале этого года Microsoft закрыла шанхайскую лабораторию, занимающуюся разработкой компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Microsoft закрывает свои операции в Китае, однако ее представитель высказал мнение, что это неточно.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.