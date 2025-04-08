Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал — Finance.ua
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Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал

Мир
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Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал
Microsoft прекращает деятельность своей аутсорсинговой компании в Китае и увольняет персонал
Совместное предприятие Microsoft в Китае Wicresoft со вторника, 8 апреля, прекращает свою деятельность в КНР, что приведет к увольнению около 2000 сотрудников. Рост политической и торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином растет на фоне взаимных пошлин.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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По информации журналистов, этот шаг отвечает решению Microsoft приостановить аутсорсинг послепродажной поддержки в Китае компании Wicresoft. Однако остается открытым вопрос о том, как американская технологическая компания будет обслуживать китайских пользователей своих продуктов Windows и Office.
Отмечается, что закрытие приведет к увольнениям, в основном среди 2000 человек из аутсорсинговой команды Microsoft в Китае. Американская корпорация компьютерных технологий уходит с китайского рынка на фоне роста политической и торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также жесткой борьбы со стороны китайских конкурентов, таких как Kingsoft.
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Поставщик ІТ-услуг Shanghai Wicresoft был основан в 2002 году как первое совместное предприятие Microsoft в Китае. Компания также работает в США, Европе и Японии с общей численностью персонала более 10 000 человек.
В начале этого года Microsoft закрыла шанхайскую лабораторию, занимающуюся разработкой компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Microsoft закрывает свои операции в Китае, однако ее представитель высказал мнение, что это неточно.
По материалам:
Діло
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