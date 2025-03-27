Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ — Finance.ua

Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ Сегодня 23:40 — Технологии&Авто

Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ

Microsoft представила инструменты «глубокого исследования» на основе искусственного интеллекта в Microsoft 365 Copilot, своем чат-боте с ИИ — Researcher и Analyst.

Недавно запустили целый ряд агентов для глубоких исследований в чатах, включая ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Grok от xAI. В их основе лежат так называемые мыслеспособные модели ИИ, обладающие способностью самостоятельно обдумывать проблемы и проверять факты.

Researcher помогает делать сложные, многоэтапные исследования во время работы. Он сочетает в себе модель глубоких исследований OpenAI с расширенной оркестровкой и возможностями глубокого поиска Microsoft 365 Copilot, сообщает Microsoft.

Researcher можно использовать для:

создания детальной стратегии выхода на рынок на основе контекста всех ваших рабочих данных и более широких конкурентных данных из интернета;

выявления возможностей нового продукта на основе новых тенденций и внутренних данных;

создания комплексного ежеквартального отчета для клиентского обзора с подробным описанием работы на сегодняшний день вместе с последним анализом рынка.

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Кроме того, Researcher может использовать данные сторонних разработчиков с помощью коннекторов, чтобы расширить возможности и предоставить более широкую информацию, позволяя интегрировать данные из внешних источников, таких как Salesforce, ServiceNow, Confluence и т. п. , непосредственно в Microsoft 365 Copilot. Он может даже получать данные через другие агенты, например Sales Chat.

«Analyst мыслит как квалифицированный специалист по данным, поэтому вы можете перейти от сырых данных к инсайтам в считанные минуты», — объясняет Microsoft.

Инструмент построен на основе модели рассуждений o3-mini от OpenAI и оптимизирован для выполнения расширенного анализа данных на рабочем месте.

Analyst продвигается через проблемы итеративно, делая шаги по совершенствованию своего «мышления» и предоставлению подробных ответов на запросы.

Он также может запускать Python для решения самых сложных запросов к данным — можете просматривать выполняемый код в режиме реального времени и проверять его работу.

borgexpert По материалам:

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