Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ — Finance.ua
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Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ

Технологии&Авто
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Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ
Microsoft добавила в Copilot инструменты для глубоких исследований на основе ИИ
Microsoft представила инструменты «глубокого исследования» на основе искусственного интеллекта в Microsoft 365 Copilot, своем чат-боте с ИИ — Researcher и Analyst.
Недавно запустили целый ряд агентов для глубоких исследований в чатах, включая ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и Grok от xAI. В их основе лежат так называемые мыслеспособные модели ИИ, обладающие способностью самостоятельно обдумывать проблемы и проверять факты.
Researcher помогает делать сложные, многоэтапные исследования во время работы. Он сочетает в себе модель глубоких исследований OpenAI с расширенной оркестровкой и возможностями глубокого поиска Microsoft 365 Copilot, сообщает Microsoft.
Researcher можно использовать для:
  • создания детальной стратегии выхода на рынок на основе контекста всех ваших рабочих данных и более широких конкурентных данных из интернета;
  • выявления возможностей нового продукта на основе новых тенденций и внутренних данных;
  • создания комплексного ежеквартального отчета для клиентского обзора с подробным описанием работы на сегодняшний день вместе с последним анализом рынка.
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Кроме того, Researcher может использовать данные сторонних разработчиков с помощью коннекторов, чтобы расширить возможности и предоставить более широкую информацию, позволяя интегрировать данные из внешних источников, таких как Salesforce, ServiceNow, Confluence и т. п., непосредственно в Microsoft 365 Copilot. Он может даже получать данные через другие агенты, например Sales Chat.
«Analyst мыслит как квалифицированный специалист по данным, поэтому вы можете перейти от сырых данных к инсайтам в считанные минуты», — объясняет Microsoft.
Инструмент построен на основе модели рассуждений o3-mini от OpenAI и оптимизирован для выполнения расширенного анализа данных на рабочем месте.
Analyst продвигается через проблемы итеративно, делая шаги по совершенствованию своего «мышления» и предоставлению подробных ответов на запросы.
Он также может запускать Python для решения самых сложных запросов к данным — можете просматривать выполняемый код в режиме реального времени и проверять его работу.
По материалам:
borgexpert
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