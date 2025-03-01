Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и Think Deeper — Finance.ua

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Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и Think Deeper

Технологии&Авто
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Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и Think Deeper
Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и Think Deeper
Microsoft сделала бесплатный голосовой режим Copilot и функцию Think Deeper, работающие на модели o1 от OpenAI.
Функция Think Deeper предназначена для анализа сложных запросов, таких как оценка преимуществ и недостатков больших покупок для дома с учетом стоимости и долгосрочной ценности.
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«Мы упорно работаем над тем, чтобы как можно быстрее предоставить неограниченный доступ к расширенным функциям как можно большему числу людей», — пишет Microsoft.
Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и Think Deeper
Microsoft отметила, что пользователи могут наблюдать перебои в работе этих новых бесплатных функций Copilot при интенсивном использовании.
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Пользователи подписки Copilot Pro по-прежнему будут иметь привилегированный доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта компании во время пиковых нагрузок, а также к новым экспериментальным функциям.
По материалам:
mezha.media
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