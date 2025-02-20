Microsoft создала прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft создала прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий

Фондовый рынок
28
Microsoft представила свой первый квантовый процессор Majorana 1. Компания шла к этому 19 лет и создала совершенно новое агрегатное состояние, ранее неподвластное физикам — топопроводниковое. Об этом пишет The Verge.
Благодаря этому на Majorana 1 удалось разместить восемь топологических кубитов (аналог бита в обычном компьютере). Цель корпорации — создать процессор размером с ладонь, где расположен миллион кубитов. Благодаря этому он сможет решать задачи, которые «не по силам всем компьютерам на Земле вместе взятым».
CEO Microsoft Сатья Наделла утверждает, что благодаря Majorana 1 удалось сделать значительный шаг на пути создания полноценных квантовых компьютеров. Если раньше считалось, что они появятся через десятилетие, то теперь Microsoft планирует создать их в ближайшие годы.
В конце декабря 2024 года Google заявила о прорыве в области квантовых вычислений. Новый чип может примерно за 5 минут выполнить задачу, на которую крупнейшему суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.
Ожидается, что к концу десятилетия квантовые компьютеры могут привести к научным и инженерным открытиям, которых пока не достичь даже с помощью мощных суперкомпьютеров. В частности, решение проблемы с микропластиком или создание прорывных биологических катализаторов для нужд сельского хозяйства.
Тем временем Neuralink Илона Маска продолжает чипировать людей. В январе этого года компания имплантировала нейрочип уже третьему пациенту. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и бороться с депрессиями, возвращать зрение и даже заставить мозг работать эффективнее.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.