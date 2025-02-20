Microsoft создала прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий — Finance.ua

Microsoft создала прорывной квантовый чип, который может изменить будущее технологий Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

Microsoft представила свой первый квантовый процессор Majorana 1. Компания шла к этому 19 лет и создала совершенно новое агрегатное состояние, ранее неподвластное физикам — топопроводниковое. Об этом пишет The Verge.

Благодаря этому на Majorana 1 удалось разместить восемь топологических кубитов (аналог бита в обычном компьютере). Цель корпорации — создать процессор размером с ладонь, где расположен миллион кубитов. Благодаря этому он сможет решать задачи, которые «не по силам всем компьютерам на Земле вместе взятым».

CEO Microsoft Сатья Наделла утверждает, что благодаря Majorana 1 удалось сделать значительный шаг на пути создания полноценных квантовых компьютеров. Если раньше считалось, что они появятся через десятилетие, то теперь Microsoft планирует создать их в ближайшие годы.

В конце декабря 2024 года Google заявила о прорыве в области квантовых вычислений. Новый чип может примерно за 5 минут выполнить задачу, на которую крупнейшему суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

Ожидается, что к концу десятилетия квантовые компьютеры могут привести к научным и инженерным открытиям, которых пока не достичь даже с помощью мощных суперкомпьютеров. В частности, решение проблемы с микропластиком или создание прорывных биологических катализаторов для нужд сельского хозяйства.

Тем временем Neuralink Илона Маска продолжает чипировать людей. В январе этого года компания имплантировала нейрочип уже третьему пациенту. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и бороться с депрессиями, возвращать зрение и даже заставить мозг работать эффективнее.

УНІАН По материалам:

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