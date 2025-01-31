Доход Microsoft от искусственного интеллекта вырос на 175% — Finance.ua

Доход Microsoft от искусственного интеллекта вырос на 175% Сегодня 23:52 — Фондовый рынок

Доход компании Microsoft во втором квартале 2025 финансового года, который закончился 31 декабря 2024 года, составил $69,6 млрд, что на 12% больше, чем в тот же период предыдущего года. Об этом говорится в финансовом отчете IT-гиганта.

Операционная прибыль составила $31,7 млрд, на 17% больше, чем в предыдущем году. Также компания отметила 10% прирост чистой прибыли — $24,1 млрд. Сервисы для производительности и бизнеса принесли компании $29,4 млрд, на 14% больше, чем за предыдущий год.

Доход от продуктов Microsoft 365 Commercial вырос на 15%, от облачных сервисов — на 16%. Также вырос доход от LinkedIn на 9%. Доходы от Microsoft 365 Consumer также выросли на 8%.

Доход Microsoft от искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 175% по сравнению с предыдущим годом — до $13 млрд. Вместе с тем благодаря росту отрасли искусственного интеллекта доход от Azure и других облачных сервисов вырос на 31%.

Microsoft вернула $9,7 млрд акционерам в виде дивидендов и выкупа акций во втором квартале 2025 финансового года.

borgexpert По материалам:

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