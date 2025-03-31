Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта — Finance.ua
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Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта
Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта
Microsoft 365 позволит администраторам управлять агентами искусственного интеллекта, и, согласно последней записи в Microsoft 365 Roadmap, новая возможность появится уже скоро.
В своем анонсе технологический гигант сообщил о новых возможностях для администраторов ИИ, которые появятся уже в июне, пишет Windows Report.
Новые возможности для администраторов ИИ:
  1. Администраторы могут определять источники данных, используемые в соединениях Copilot, и управлять ими. Это гарантирует, что ИИ использует соответствующие и разрешенные данные для своих операций.
  2. Администраторы ИИ отвечают за установку и управление соединениями, позволяющими Copilot индексировать данные, хранящиеся в Microsoft Graph (платформе данных для Microsoft 365), и выполнять действия. Это гарантирует, что искусственный интеллект получит доступ к данным, необходимым для эффективной работы.
  3. Администраторы регулируют, какие пользователи, так называемые создатели, могут создавать соединения Copilot. Это помогает поддерживать контроль над тем, кто может создавать эти соединения, обеспечивая соответствие требованиям и безопасности.
  4. Администраторы контролируют все соединения Copilot, что позволяет им отслеживать активность, обеспечивать надлежащую функциональность и решать возникающие проблемы.
  5. Администраторы могут просматривать и одобрять или отклонять агентов (ботов или автоматизированные инструменты) на основе их пригодности и соответствия политике организации.
  6. Администраторы могут предварительно установить агенты для пользователей в своей организации, не требуя индивидуального согласия. Это упрощает развертывание и гарантирует, что пользователи будут иметь доступ к нужным им инструментам.
  7. Администраторы могут получить доступ к этим агентам и управлять ими на странице интегрированных программ в Центре администрирования Microsoft 365, что облегчает наблюдение за их развертыванием и использованием.
«Как администратор искусственного интеллекта вы управляете агентами с различными возможностями, в частности, создаете и контролируете соединение Copilot, которые индексируют данные в Graph и выполняют действия, контролируете, какие производители могут создавать эти соединения, регулируете используемые источники данных, поддерживаете видимость всех соединений, интегрированных программ в Центре администрирования Microsoft 365», — говорится в сообщении в Microsoft 365 Roadmap.
По материалам:
borgexpert
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